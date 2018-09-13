Подозреваемую в кражах кошельков задержали при попытке дать взятку полицейскому

В отношении 42-летней жительницы Чапаевска возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, в августе 2018 г. полицейские вели проверку по факту краж кошельков у покупателей торгового центра.
Подозреваемую вызвали в отдел полиции для дачи объяснений. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина передала оперуполномоченному ОУР взятку 13 тыс. рублей. Полицейский не принял деньги, а женщину задержали.
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Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.