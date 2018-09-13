Подозреваемую в кражах кошельков задержали при попытке дать взятку полицейскому

В отношении 42-летней жительницы Чапаевска возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в августе 2018 г. полицейские вели проверку по факту краж кошельков у покупателей торгового центра.

Подозреваемую вызвали в отдел полиции для дачи объяснений. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина передала оперуполномоченному ОУР взятку 13 тыс. рублей. Полицейский не принял деньги, а женщину задержали.