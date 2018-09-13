Самарца обвиняют в 18 эпизодах приобретения и сбыта сильнодействующего вещества через почту

Зампрокурора Железнодорожного района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 24-летнего местного жителя, которого подозревали в 18 эпизодах незаконного приобретения и сбыта сильнодействующих веществ через Почту России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По версии следствия, молодой человек с 2015 по 2017 гг. незаконно приобрел не менее 1200 г вещества, содержащего сильнодействующий препарат "сибутрамин", которое потом через интернет продал жителям разных регионов России.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.