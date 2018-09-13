Самарца обвиняют в 18 эпизодах приобретения и сбыта сильнодействующего вещества через почту

Зампрокурора Железнодорожного района Самары утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 24-летнего местного жителя, которого подозревали в 18 эпизодах незаконного приобретения и сбыта сильнодействующих веществ через Почту России. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, молодой человек с 2015 по 2017 гг. незаконно приобрел не менее 1200 г вещества, содержащего сильнодействующий препарат "сибутрамин", которое потом через интернет продал жителям разных регионов России. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд для рассмотрения.