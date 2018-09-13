Елена Бондаренко возглавила Ленинский район Самары

В четверг, 13 сентября, на очередном заседании кандидатуру Елены Бондаренко на пост главы района единогласно поддержал совет депутатов Ленинского района Самары.
На кресло главы района претендовали пять человек. После индивидуальных собеседований конкурсная комиссия рекомендовала депутатам две кандидатуры: временно исполняющего полномочия главы района Елену Бондаренко и директора МБУ "САХТОБ" Максима Стеняхина.
После представления кандидатами концепций развития территории и конкретных мероприятий по их реализации местные депутаты единогласно избрали главой района Елену Бондаренко.
Новый глава основное внимание сконцентрирует на улучшении качества жизни населения, экономическом росте и повышении конкурентоспособности экономики района.
"Реализация мероприятий обеспечит сохранение уникальной жемчужины - Ленинского района - как визитной карточки города, и не только позволит поднять экономику района, но и обеспечит повышение доходов жителей территории", - поделилась планами Елена Бондаренко.
Напомним, кресло главы района освободилось 17 августа 2018 года после сложения своих полномочий Дмитрием Титовым.
Последние комментарии
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!
почему в документе не было строки убрать совсем? ни к чему там ЭТО!!!!!!
А не может УФАС как-то ограничить эту торговлю? Который года к ночи 31 декабря и половина завезенных в город елок не раскупается. Зачем зазря губить леса? Местным властям -то наплевать, им главное собрать с кавказских торговцев побольше бабла себе в карман. Может экологи проснутся.