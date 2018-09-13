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Муниципалитеты Власть и политика

Елена Бондаренко возглавила Ленинский район Самары

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 сентября, на очередном заседании кандидатуру Елены Бондаренко на пост главы района единогласно поддержал совет депутатов Ленинского района Самары.

На кресло главы района претендовали пять человек. После индивидуальных собеседований конкурсная комиссия рекомендовала депутатам две кандидатуры: временно исполняющего полномочия главы района Елену Бондаренко и директора МБУ "САХТОБ" Максима Стеняхина.

После представления кандидатами концепций развития территории и конкретных мероприятий по их реализации местные депутаты единогласно избрали главой района Елену Бондаренко.

Новый глава основное внимание сконцентрирует на улучшении качества жизни населения, экономическом росте и повышении конкурентоспособности экономики района.

"Реализация мероприятий обеспечит сохранение уникальной жемчужины - Ленинского района - как визитной карточки города, и не только позволит поднять экономику района, но и обеспечит повышение доходов жителей территории", - поделилась планами Елена Бондаренко.

Напомним, кресло главы района освободилось 17 августа 2018 года после сложения своих полномочий Дмитрием Титовым.

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