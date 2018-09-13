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Общество

В Самаре наградили лучших работников детских лагерей

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 сентября, в театре "Самарт" неформально подвели итоги детской оздоровительной кампании в Самаре.

В Самаре наградили лучших работников детских лагерей В Самаре наградили лучших работников детских лагерей
Фото: Игорь Казановский

Председатель городской думы Алексей Дегтев наградил лучших педагогов, вожатых, сотрудников общепита и служб безопасности — всех, благодаря кому самарские ребята провели незабываемые каникулы.

Администрация Самары ежегодно проводит смотр-конкурс на лучшую организацию детского отдыха. В июне–августе экспертное жюри посещает лагеря, оценивает мероприятия различных смен, изучает портфолио конкурсантов.

"В критерии оценки входят наличие всех необходимых документов — санитарных заключений, положительных результатов проверок Роспотребнадзора и пожарного надзора. Также оценивается насыщенность досуговой и оздоровительной программы — мероприятия должны быть разноплановыми и современными", — пояснила секретарь городской межведомственной комиссии по отдыху и оздоровлению детей Елена Павлова.

По ее словам, в этом сезоне работали 167 лагерей с дневным прибыванием и 10 муниципальных лагерей.
Вручая памятные награды, Алексей Дегтев отметил, что сотрудники лагерей провели колоссальную работу, чтобы подготовить учреждения к сезону. "Вы приложили большие усилия к тому, чтобы отдых наших детей безопасным, разнообразным", — сказал председатель.

Он напомнил, что в ряде муниципальных лагерей планируется расширить техническую базу, чтобы отдых детей был еще более плодотворным и интересным.

Среди награжденных сотрудница городского департамента опеки и попечительства Ольга Болясова. Она курирует работу лагерей "Волжский артек" и "Волжанка"."В 2013 году мы буквально из руин подняли "Волжский артек": построили три спортивных площадки, открыли летний бассейн. Сейчас планируем развивать "Волжанку: будем увеличивать количество медицинских процедур, закупать оборудование для гидромассажа, физиотерапии и т. д." — говорит Болясова.

Награду получила и замдиректора МАУ Центр "Союз" Наталья Коровянская. "Наш центр находится в поселке Черновский. Лагерь имеет огромную территорию, где произрастают реликтовые дубы. Попадая в благоприятные экологические условия, дети расслабляются, отдыхают, — рассказала Коровянская. — За сезон в лагере проходит 6 смен по 300 человек. В этом году мы провели своеобразный эксперимент, соединив в одной смене вокалистов и спортсменов. Получилось очень любопытно".

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