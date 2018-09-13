Красноглинское шоссе отремонтировано на 98%

В Самаре завершается ремонт Красноглинского шоссе, который ведется в рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

Один из основных въездов в город полностью преобразился: проезжая часть расширена до четырех полос движения, появились новые тротуары, заменены и установлены новые остановочные павильоны, нанесена разметка, проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.

"В ходе ремонта дороги установлены светофорные объекты для пешеходов, также смонтированы пешеходные ограждения для предотвращения выхода на проезжую часть. Тротуары, расположенные на участках с высокой насыпью, оборудованы удерживающими ограждениями. Для слабовидящих людей уложена специальная тактильная плитка и направляющие ленты", — рассказывает руководитель проекта подрядной организации ООО "Самаратрансстрой" Алексей Зотов.

Для обеспечения безопасности автомобильного транспорта и предотвращения несанкционированных остановок на обочине, в том числе выездов на встречную полосу движения, на всем протяжении Красноглинского шоссе установлено краевое и осевое ограждения. Также по просьбам жителей появились дополнительные остановки.

В настоящее время готовность Красноглинского шоссе составляет 98%.

"Сейчас завершается работа по установке дорожных знаков, укладке тактильной плитки, ведется уборка мусора", — отмечает Алексей Зотов.

Параллельно в рамках отдельных государственных контрактов ведется обеспечение освещением на всем протяжении шоссе, а также установка шумозащитных экранов на участках с жилой застройкой.

Красноглинское шоссе является одним из семи объектов регионального значения, ремонт которых будет завершен в 2018 г. в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". В настоящее время идет ремонт двух участков автомобильной дороги Самара - Бугуруслан, подъездов к Новокуйбышевску и Чапаевску, участка трассы Тольятти — Узюково — Димитровград в Ставропольском районе.

Ремонт в городах Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" должен быть завершен к 31 октября. Общая готовность сейчас составляет 82%, полностью завершены работы в Новокуйбышевске и Чапаевске.

В настоящее время министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области совместно с муниципалитетами приступило к обсуждению ремонта перечня трасс в 2019 году. В августе текущего года в рамках встречи главы региона Дмитрия Азарова с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом достигнута договоренность об увеличении федерального финансирования проекта "Безопасные и качественные дороги" в Самарской области.

"Федеральное министерство выстраивает системную работу на долгосрочную перспективу, и в рамках этой работы средства, выделяемые на регион, увеличиваются. Обещаны средства, превышающие даже текущий год", — подчеркнул глава региона после встречи.

В 2018 г. в Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" будет отремонтировано 79 участков автомобильных дорог регионального и местного значения протяженностью более 140 километров.

В том числе в Самаре — 40 участков (44,4 км), Тольятти — семь (13,3 км), Новокуйбышевске — 12 (6,2 км), Чапаевске — два (2,4 км), Жигулевске — четыре (3 км), Кинеле — 8 (6 км), а также семь участков региональных трасс (68,4 км).

Объем финансирования проекта в 2018 г. составляет 3,6 млрд руб., из которых 1,5 млрд — средства федеральной казны, 2,6 млрд руб. направлено из консолидированного бюджета субъекта.