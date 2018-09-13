Областные депутаты предложили ограничить выдачу лицензий на ношение оружия

В четверг, 13 сентября, состоялось заседание комитета губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Депутаты рассмотрели проект поправок к федеральному закону "Об оружии".
Документ предлагает запретить выдачу соответствующей лицензии людям, подвергавшимся административному наказанию за мелкое хулиганство, потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения.
"В последние годы зафиксировано множество случаев, когда нетрезвые граждане, имеющие лицензию на ношение и хранение огнестрельного оружия, совершали тяжелые правонарушения, часто оборачивающиеся гибелью людей", — отметил председатель комитета Юрий Шевцов.
В подтверждение своих слов депутат привел случай в Казани, когда нетрезвый житель устроил стрельбу в одном из домов на улице Авангардной, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, позже раненый омоновец скончался. Аналогичные происшествия имели место в Новосибирске, Тверской, Московской, Ульяновской областях.
Согласно тексту документа, ограничение на оружие будет действовать еще год после того, как истечет срок постановления об административном правонарушении.
Члены комитета одобрили законопроект и предложили внести в него дополнения. "Сегодня, чтобы лишиться лицензии на оружие, человек должен дважды в год совершить правонарушение, посягающее на общественный порядок, общественную безопасность или установленный порядок управления. Мы считаем, что здесь достаточно одного случая", — сообщил Шевцов.
Проект уже прошел так называемое "нулевое чтение" и получил поддержку Совета законодателей. В ближайшее время он будет официально внесен в Государственную думу РФ.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"