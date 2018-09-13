Областные депутаты предложили ограничить выдачу лицензий на ношение оружия

В четверг, 13 сентября, состоялось заседание комитета губернской думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции. Депутаты рассмотрели проект поправок к федеральному закону "Об оружии".

Документ предлагает запретить выдачу соответствующей лицензии людям, подвергавшимся административному наказанию за мелкое хулиганство, потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах, появление в общественных местах в состоянии опьянения.

"В последние годы зафиксировано множество случаев, когда нетрезвые граждане, имеющие лицензию на ношение и хранение огнестрельного оружия, совершали тяжелые правонарушения, часто оборачивающиеся гибелью людей", — отметил председатель комитета Юрий Шевцов.

В подтверждение своих слов депутат привел случай в Казани, когда нетрезвый житель устроил стрельбу в одном из домов на улице Авангардной, ранив трех человек, в том числе полицейского и сотрудника Росгвардии, позже раненый омоновец скончался. Аналогичные происшествия имели место в Новосибирске, Тверской, Московской, Ульяновской областях.

Согласно тексту документа, ограничение на оружие будет действовать еще год после того, как истечет срок постановления об административном правонарушении.

Члены комитета одобрили законопроект и предложили внести в него дополнения. "Сегодня, чтобы лишиться лицензии на оружие, человек должен дважды в год совершить правонарушение, посягающее на общественный порядок, общественную безопасность или установленный порядок управления. Мы считаем, что здесь достаточно одного случая", — сообщил Шевцов.

Проект уже прошел так называемое "нулевое чтение" и получил поддержку Совета законодателей. В ближайшее время он будет официально внесен в Государственную думу РФ.