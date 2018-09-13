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Законотворчество Власть и политика

Штрафовать за граффити на фасадах будут реже

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернская дума готовится принять поправки к закону "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". Документ смягчает условия наступления ответственности за ненадлежащее содержание фасадов зданий.

Напомним, с инициативой проекта выступила компания "Самарские коммунальные системы". Энергетики заявили, что систематически платят штрафы за разрисованные граффити фасады. При этом ревизоры даже не дают "СКС" времени закрасить стихийные рисунки.

Новый закон гласит, что административная ответственность наступает лишь тогда, когда собственник в течение определенного срока не выполнил свои обязанности по очистке здания. Закон рекомендован к принятию во втором окончательном чтении.

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