Штрафовать за граффити на фасадах будут реже

Губернская дума готовится принять поправки к закону "Об административных правонарушениях на территории Самарской области". Документ смягчает условия наступления ответственности за ненадлежащее содержание фасадов зданий.
Напомним, с инициативой проекта выступила компания "Самарские коммунальные системы". Энергетики заявили, что систематически платят штрафы за разрисованные граффити фасады. При этом ревизоры даже не дают "СКС" времени закрасить стихийные рисунки.
Новый закон гласит, что административная ответственность наступает лишь тогда, когда собственник в течение определенного срока не выполнил свои обязанности по очистке здания. Закон рекомендован к принятию во втором окончательном чтении.
Последние комментарии
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"