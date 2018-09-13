Четыре университета региона попали в рейтинг репутации вузов по укрупненным направлениям RAEX

Агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинги репутации вузов по укрупненным направлениям. Рейтинг сформирован по результатам опросов нескольких целевых групп: студенты и выпускники, представители академического сообщества, представители научного сообщества, представители работодателей.

Всего в ходе проведения соответствующих опросов агентства в 2016–2018 годах было получено свыше 60 тыс. оценок респондентов. Оценивались качество образования в вузе, востребованность выпускников работодателями, а также уровень научно-исследовательской деятельности.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева занял 22 строчку Топ-50 вузов в сфере "Технические, естественно-научные направления и точные науки", а Самарский государственный технический университет — 23 строчку этого рейтинга.

В Топ-50 вузов в сфере "Экономика и управление" вошли Самарский университет (33 место) и Тольяттинский государственный университет (43 место). А Самарский государственный медицинский университет занял девятую строчку в Топ-10 вузов в сфере "Медицина"