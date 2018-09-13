Браконьеры, поймавшие сетями на р. Уса более 1,3 тыс. рыб, получили условные сроки

Вступил в силу приговор Сызранского районного суда, вынесенный рыбакам О. Ситникову и Д. Аничкину. Их признали виновными в незаконной добыче водных биоресурсов. Об этом сообщают в суде.
Как указано в приговоре, мужчины незаконно ловили рыбу на акватории Куйбышевского водохранилища, на участке Усинского залива в 4 км вверх от с. Междуречье и в 1,5 км от с. Печерское, примерно в 800-900 м от правого берега реки Уса, который является миграционным путем к местам нереста и местом нереста для ряда весенне-нерестующих видов рыб.
На реку они отправились от рыбацкого стана вечером 9 мая 2018 г. на лодке "Казанка М-5". С собой у браконьеров было семь китайских 80-метровых рыболовных сетей. Установив их, мужчины вернулись в рыбацкий стан. За уловом рыбаки отправились утром 10 мая. За ночь в их сети попались 1368 разных рыб, в частности 1020 особей плотвы, 324 окуня, 14 лещей, четыре карася, три бычка, два судака и одна чехонь. Как только рыбаки приблизились к берегу с уловом, на резиновой лодке подошли сотрудники полиции, которые при понятых изъяли рыбу и сети.
Как посчитали правоохранители, браконьеры причинили ущерб более 32 тыс. рублей. В отношении них возбудили уголовное дело.
На суде мужчины полностью признали вину и просили вынести приговор в особом порядке. Также они возместили ущерб.
В итоге каждого из них приговорили к двум годам условного лишения свободы, назначив Ситникову полуторагодичный испытательный срок, а Аничкину — годичный.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.