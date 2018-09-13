Браконьеры, поймавшие сетями на р. Уса более 1,3 тыс. рыб, получили условные сроки

Вступил в силу приговор Сызранского районного суда, вынесенный рыбакам О. Ситникову и Д. Аничкину. Их признали виновными в незаконной добыче водных биоресурсов. Об этом сообщают в суде.

Как указано в приговоре, мужчины незаконно ловили рыбу на акватории Куйбышевского водохранилища, на участке Усинского залива в 4 км вверх от с. Междуречье и в 1,5 км от с. Печерское, примерно в 800-900 м от правого берега реки Уса, который является миграционным путем к местам нереста и местом нереста для ряда весенне-нерестующих видов рыб.

На реку они отправились от рыбацкого стана вечером 9 мая 2018 г. на лодке "Казанка М-5". С собой у браконьеров было семь китайских 80-метровых рыболовных сетей. Установив их, мужчины вернулись в рыбацкий стан. За уловом рыбаки отправились утром 10 мая. За ночь в их сети попались 1368 разных рыб, в частности 1020 особей плотвы, 324 окуня, 14 лещей, четыре карася, три бычка, два судака и одна чехонь. Как только рыбаки приблизились к берегу с уловом, на резиновой лодке подошли сотрудники полиции, которые при понятых изъяли рыбу и сети.

Как посчитали правоохранители, браконьеры причинили ущерб более 32 тыс. рублей. В отношении них возбудили уголовное дело.

На суде мужчины полностью признали вину и просили вынести приговор в особом порядке. Также они возместили ущерб.

В итоге каждого из них приговорили к двум годам условного лишения свободы, назначив Ситникову полуторагодичный испытательный срок, а Аничкину — годичный.