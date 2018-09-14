29 человек более двух часов ликвидировали крупный пожар в Елховском районе

В четверг, 13 сентября, в 12:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Набережная в с.Знаменка Елховского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели надворные постройки на площади 200 кв.м. В тушении участвовали 29 человек. Использовалось восемь спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 14:35. Данных о пострадавших нет. Причины возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.