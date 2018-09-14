Житель Богатовского района пытался украсть металлолом с территории металлоприемки

Сотрудники полиции задержали жителя Богатовского района, подозреваемого в попытке совершить кражу металлолома с территории металлоприемки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных полицейскими, следует, что подозреваемый в темное время суток пытался вывезти на своем автомобиле лом черного металла. Похищенное массой 580 кг было обнаружено в прицепе транспортного средства.

В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что готовился к краже заранее. Он долгое время помогал работникам пункта и, заслужив их доверие, воспользовался удобным моментом. Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением.

По факту совершенного противоправного деяния в отношении подозреваемого — 40-летнего безработного, ранее не судимого жителя Богатовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.