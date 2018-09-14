Житель Богатовского района пытался украсть металлолом с территории металлоприемки

Сотрудники полиции задержали жителя Богатовского района, подозреваемого в попытке совершить кражу металлолома с территории металлоприемки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов, собранных полицейскими, следует, что подозреваемый в темное время суток пытался вывезти на своем автомобиле лом черного металла. Похищенное массой 580 кг было обнаружено в прицепе транспортного средства.
В ходе опроса злоумышленник сознался в содеянном и рассказал, что готовился к краже заранее. Он долгое время помогал работникам пункта и, заслужив их доверие, воспользовался удобным моментом. Свой поступок мужчина объяснил тяжелым материальным положением.
По факту совершенного противоправного деяния в отношении подозреваемого — 40-летнего безработного, ранее не судимого жителя Богатовского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.