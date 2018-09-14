Возбуждено уголовное дело об избиении мужчины на волжском острове под Сызранью

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения гражданину вреда здоровью, об этом сообщают в пресс-службе Отдела.

По данным полицейских, 6 августа на одном из островов в акватории реки Волга напротив Сызрани отдыхала группа местных жителей. При распитии спиртного между двумя отдыхающими произошла ссора, которая переросла в драку. В результате в больницу был госпитализирован 46-летний мужчина, которому диагностировали закрытый перелом нижней челюсти.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала на острове второго участника драки, которым оказался 28-летний молодой человек.

После определения степени тяжести причиненного вреда здоровью в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание, вплоть до трех лет лишения свободы.