16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Возбуждено уголовное дело об избиении мужчины на волжском острове под Сызранью Житель Богатовского района пытался украсть металлолом с территории металлоприемки Уголовное дело многодетного отца, поджегшего квартиру с женой и детьми, направили в суд Уголовное дело на Реналя Мязитова возбудили за сделку по покупке территории бывшего завода клапанов Дмитрия Сазонова, подозреваемого в коррупции, уволили из Росгвардии

Преступления Происшествия

Возбуждено уголовное дело об избиении мужчины на волжском острове под Сызранью

СЫЗРАНЬ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 112
Версия для печати

Отделением дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения гражданину вреда здоровью, об этом сообщают в пресс-службе Отдела.

По данным полицейских, 6 августа на одном из островов в акватории реки Волга напротив Сызрани отдыхала группа местных жителей. При распитии спиртного между двумя отдыхающими произошла ссора, которая переросла в драку. В результате в больницу был госпитализирован 46-летний мужчина, которому диагностировали закрытый перелом нижней челюсти.

Сообщение о преступлении поступило в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа задержала на острове второго участника драки, которым оказался 28-летний молодой человек.

После определения степени тяжести причиненного вреда здоровью в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание, вплоть до трех лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Сайгичева 08 сентября 2018 13:01 В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .

Марат Валиев 07 сентября 2018 14:05 Начальник колонии №3: "Впервые оступился и теперь раскаиваюсь"

Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны

Роман Баландин 06 сентября 2018 13:38 В деле полковников ФСБ, подозреваемых в "крышевании" нефтебазы, - новый подозреваемый

Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30