В субботу около бывшего Аэрокоса состоится Парад российского студенчества

В субботу, 15 сентября, с 14:00 до 15:40 на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика Королева (Московское шоссе, 34 K, корпус 10) состоится самарский Парад российского студенчества, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Парад российского студенчества (посвящение в студенты) — ежегодный праздник, который проходит в сентябре в крупных городах России: Архангельске, Барнауле, Белгороде, Волгограде, Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и других.

Организатором мероприятия является Совет проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования в России, руководство вузов, органы исполнительной власти субъектов Федерации.

Мероприятие, посвященное приему в первокурсники, проводится с 2015 г. и стало для Самары традиционным.

В параде примут участие около 2,4 тыс. первокурсников девяти вузов Самары: Самарского университета им. Королева, СамГТУ, СамГМУ, СГСПУ, СГЭУ, ПГУТИ, СГИК, СГУПС и "МИР".

Программа мероприятия включает в себя торжественное шествие колонн первокурсников, приветствие почетных гостей. Завершит церемонию посвящения в студенты телемост с городами-участниками парада и праздничный концерт.