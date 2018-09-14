В мкр. Крутые Ключи под колесами легковушки пострадала маленькая девочка

В четверг, 13 сентября, в мкр. Крутые Ключи произошло ДТП с участием 31-летнего водителя автомобиля Lada-217030, ехавшего в 18:50 по ул. В. Жалнина со стороны ул. Мира в направлении ул. А. Калиматова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в пути напротив дома № 11 по ул. В. Жалнина он сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте без сопровождения взрослых.

В результате ДТП девочка получила телесные повреждения получила. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали.