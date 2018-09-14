При ДТП в центре Самары пострадала женщина, управлявшая иномаркой

В среду, 12 сентября, в центре Самары участником ДТП стал 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21154, ехавший в 13:05 по ул. Маяковского со стороны ул. Буянова в сторону ул. Коммунистической, об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полицейских, напротив дома № 28 по ул. Никитинская площадь при повороте налево по зеленому сигналу светофора он не уступил дорогу встречному автомобилю Kia Rio под управлением 40-летней женщины, ехавшей по ул. Спортивной.

После оформления ДТП автоледи самостоятельно обратилась в лечебное учреждение и была госпитализирована. По факту случившегося проводится проверка