В Пестравском районе пострадал водитель легковушки, перевернувшейся после столкновения с грузовиком

В четверг, 13 сентября, в Пестравском районе произошло ДТП с участием 52-летнего водителя автомобиля Hyundai Creta, который в 7:00 ехал по трассе "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" со стороны г. Пугачев в направлении г. Самара, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, между 109 и 110 км трассы по неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где совершил касательное столкновение с грузовиком Mercedes-Benz с полуприцепом Schmitz. После столкновения Hyundai Creta съехал в левый кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки, который был доставлен в лечебное учреждение и госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.