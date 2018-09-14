В Сызрани пострадал мотоциклист, с которым столкнулась автоледи на легковушке

В четверг, 13 сентября, в Сызрани участницей ДТП стала 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada-217030, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как сообщили в полиции, в 7:15 перед началом движения от правого края проезжей части в районе дома № 33 по ул. Локомобильной она не предоставила преимущество в движении 35-летнему водителю мотоцикла Racer RC250GY-C2, который ехал прямо по ул. Локомобильной, и столкнулась с ним.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Экипаж "скорой" доставил его в лечебное учреждение. Мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.