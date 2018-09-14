16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани пострадал мотоциклист, с которым столкнулась автоледи на легковушке В Пестравском районе пострадал водитель легковушки, перевернувшейся после столкновения с грузовиком При ДТП в центре Самары пострадала женщина, управлявшая иномаркой В Крутых Ключах под колесами легковушки пострадала маленькая девочка В Самаре неопытный водитель устроил ДТП с мотоциклом, байкер пострадал

ДТП Происшествия

В Сызрани пострадал мотоциклист, с которым столкнулась автоледи на легковушке

СЫЗРАНЬ. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 37
Версия для печати

В четверг, 13 сентября, в Сызрани участницей ДТП стала 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada-217030, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили в полиции, в 7:15 перед началом движения от правого края проезжей части в районе дома № 33 по ул. Локомобильной она не предоставила преимущество в движении 35-летнему водителю мотоцикла Racer RC250GY-C2, который ехал прямо по ул. Локомобильной, и столкнулась с ним.

В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Экипаж "скорой" доставил его в лечебное учреждение. Мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анастасия Копкина 07:06 Четыре человека пострадали в опрокинувшемся в кювет Renault в Кинель-Черкасском районе

А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!

Alex V 07 августа 2018 09:23 Пенсионерка попала в больницу, переходя дорогу в центре Самары в неположенном месте

Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!

Петр Максимов 20 июля 2018 13:05 Пострадавший в ДТП на Московском шоссе мотоциклист скончался

двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!

Александр Минеев 08 мая 2018 09:36 Из-за столкновения автомобиля со столбом в центре Самары более 40 минут стояли трамваи

Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.

Андрей Шапорев 07 мая 2018 16:52 В Самаре попавшая под колеса грузовика женщина получила перелом плеча

да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30