В Сызрани пострадал мотоциклист, с которым столкнулась автоледи на легковушке

В четверг, 13 сентября, в Сызрани участницей ДТП стала 37-летняя женщина, управлявшая автомобилем Lada-217030, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Как сообщили в полиции, в 7:15 перед началом движения от правого края проезжей части в районе дома № 33 по ул. Локомобильной она не предоставила преимущество в движении 35-летнему водителю мотоцикла Racer RC250GY-C2, который ехал прямо по ул. Локомобильной, и столкнулась с ним.
В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения. Экипаж "скорой" доставил его в лечебное учреждение. Мужчина госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.