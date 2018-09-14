Тольятти посетит известный биржевой аналитик Андрей Сапунов

15 сентября известный биржевой аналитик Андрей Сапунов выступит на бесплатной конференции "Успешные стратегии инвестирования", организованной компанией "Открытие Брокер".
В условиях, когда банки снижают процентные ставки, а недвижимость уже не приносит желаемого дохода, все больше россиян присматривается к другим способам инвестирования своего капитала. Андрей Сапунов поделится с участниками мероприятия идеями эффективного управления личными финансами, а также расскажет, как объем инвестируемого капитала, особенности характера человека и другие важные факторы влияют на выбор стратегии вложения финансовых средств.
Конференция с участием Сапунова состоится 15 сентября в 11.00 в ТП "Жигулевская долина" (Тольятти, Южное шоссе, 165, Большой конференц-зал).
А в 10:00 16 сентября, на платном мастер-классе для продвинутых трейдеров, Андрей Сапунов подробно остановится на собственной философии трейдинга и торговой концепции, методе теханализа, которым он пользуется, стратегии управления позицией и рисками. "Посещение конференции и мастер-класса позволит участникам не только лучше разобраться в теме управления личными финансами, но и познакомиться с оптимальными инвестиционными стратегиями. Знания, приобретённые по итогам уик-энда, помогут лучше понимать влияние различных факторов на биржевые котировки и грамотно использовать их при инвестировании", — отмечает Андрей Сапунов.
Предварительная регистрация обязательна.
Последние комментарии
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана
Электрощит и предприятия СО (внебюджетные средства) не потянет строительство