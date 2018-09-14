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Инвестиции Экономическая политика

Тольятти посетит известный биржевой аналитик Андрей Сапунов

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 сентября известный биржевой аналитик Андрей Сапунов выступит на бесплатной конференции "Успешные стратегии инвестирования", организованной компанией "Открытие Брокер".

В условиях, когда банки снижают процентные ставки, а недвижимость уже не приносит желаемого дохода, все больше россиян присматривается к другим способам инвестирования своего капитала. Андрей Сапунов поделится с участниками мероприятия идеями эффективного управления личными финансами, а также расскажет, как объем инвестируемого капитала, особенности характера человека и другие важные факторы влияют на выбор стратегии вложения финансовых средств.

Конференция с участием Сапунова состоится 15 сентября в 11.00 в ТП "Жигулевская долина" (Тольятти, Южное шоссе, 165, Большой конференц-зал).

А в 10:00 16 сентября, на платном мастер-классе для продвинутых трейдеров, Андрей Сапунов подробно остановится на собственной философии трейдинга и торговой концепции, методе теханализа, которым он пользуется, стратегии управления позицией и рисками. "Посещение конференции и мастер-класса позволит участникам не только лучше разобраться в теме управления личными финансами, но и познакомиться с оптимальными инвестиционными стратегиями. Знания, приобретённые по итогам уик-энда, помогут лучше понимать влияние различных факторов на биржевые котировки и грамотно использовать их при инвестировании", — отмечает Андрей Сапунов.

Предварительная регистрация обязательна.

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