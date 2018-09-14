Администратора самарского кафе обвиняют в даче взятки сотруднику Роспотребнадзора

В Самаре завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в даче взятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в июне 2018 г. администратор кафе передал в качестве взятки 200 тыс. руб. эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора Самарской области за непроведение проверки.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Самарского района для рассмотрения.
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Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.