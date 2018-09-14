Администратора самарского кафе обвиняют в даче взятки сотруднику Роспотребнадзора

В Самаре завершено расследование уголовного дела местного жителя, обвиняемого в даче взятки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в июне 2018 г. администратор кафе передал в качестве взятки 200 тыс. руб. эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора Самарской области за непроведение проверки.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Самарского района для рассмотрения.