Запись на прием в областной минтруда доступна через региональный сайт госуслуг

На портале госуслуг Самарской области открыта запись на прием в региональное министерство труда, занятости и миграционной политики, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.
К списку услуг, доступных к получению по электронной записи, добавились еще четыре:
- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
Получить консультацию по этим четырем услугам министерства, принести оригиналы документов теперь можно в следующих центрах занятости населения:
- Самара, ул. Фрунзе, 115-11;
- Тольятти, ул. Свердлова, 45а;
- Тольятти, ул. Советская, 63;
- Тольятти, ул. Коммунистическая, 36.
Для того чтобы записаться на получение услуги, достаточно зайти на портал госуслуг Самарской области.
Последние комментарии
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Лучше бы на эти деньги какой-нибудь детский сад построили...Да не один...
Вот ребята "попилят" теперь...Интересно, хоть кто-то будет контролировать работы по рекультивации...Вообще, зачем туда лезть? Ведь разворошат, ещё хуже будет.У нас что, территории не хватает, как у япошек?Короче, полностью бредовая идея, чисто для "распила" бюджета...Потом у кого-то из чиновников появится авторучка за "лимон", если, конечно, особняк и яхту он уже "заработал"...
Чиновничья трагедия- как жить?