Запись на прием в областной минтруда доступна через региональный сайт госуслуг

На портале госуслуг Самарской области открыта запись на прием в региональное министерство труда, занятости и миграционной политики, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

К списку услуг, доступных к получению по электронной записи, добавились еще четыре:

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости; содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации; социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.

Получить консультацию по этим четырем услугам министерства, принести оригиналы документов теперь можно в следующих центрах занятости населения:

Самара, ул. Фрунзе, 115-11;

Тольятти, ул. Свердлова, 45а;

Тольятти, ул. Советская, 63;

Тольятти, ул. Коммунистическая, 36.

Для того чтобы записаться на получение услуги, достаточно зайти на портал госуслуг Самарской области.