Во время ссоры один сосед изуродовал другого обычным ключом

В Советском районе Самары возбуждено уголовное дело о причинении тяжких травм в отношении 67-летнего мужчины.
По данным источника в правоохранительных органах, вечером 31 августа подозреваемый во время ссоры с соседом ключом ударил его по щеке, нанеся тому неисправимое повреждение.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Потерпевшим по делу проходит 34-летний индивидуальный предприниматель.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.