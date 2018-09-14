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Преступления Происшествия

Во время ссоры один сосед изуродовал другого обычным ключом

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Советском районе Самары возбуждено уголовное дело о причинении тяжких травм в отношении 67-летнего мужчины.

По данным источника в правоохранительных органах, вечером 31 августа подозреваемый во время ссоры с соседом ключом ударил его по щеке, нанеся тому неисправимое повреждение.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Потерпевшим по делу проходит 34-летний индивидуальный предприниматель.

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