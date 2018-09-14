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Аграрии региона приступили к уборке подсолнечника

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аграрных хозяйствах Самарской области приступили к уборке подсолнечника, об этом в своем твиттере сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Роман Некрасов.

По данным областного аграрного ведомства, площадь посевов подсолнечника в этом году составляет 700 тыс. гектаров.

На заседании комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию 12 сентября обсуждались вопросы соблюдения севооборота и сохранения плодородия почв.

"Заботясь лишь о рентабельности, многие хозяйства из года в год засевают площади подсолнечником, который истощает чернозем. В полях региона вынос питательных веществ из почвы происходит быстрее, чем их восполнение. Несоблюдение севооборотов ставит под угрозу продовольственную безопасность Самарской области", — сказал председатель профильного комитета губдумы Александр Живайкин.

Как сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области — руководитель департамента растениеводства, технической политики и мелиорации Сергей Ершов, господдержка, которую область оказывает хозяйствам, не распространяется на подсолнечник.

"В этом году по разделу растениеводства мы выдали почти 900 млн рублей в виде погектарной поддержки. На гектар подсолнечника не выдается ни одной копейки из бюджета. Мы субсидируем в первую очередь зерновую группу — пшеницу, сою, кукурузу на зерно, а также посевы кормов. При выдаче субсидий действует соответствующий коэффициент: при внесении минеральных удобрений выплаты увеличиваются, если аграрии удобрений не вносят, выплаты снижаются. Весной, когда мы выдавали основные средства господдержки, базовой ставкой был 191 рубль на гектар. За счет коэффициента выплаты на каждый гектар варьировались от 100 до 800 рублей", — отметил он.

По мнению депутатов, из-за высокой маржинальности выращивания подсолнечника отсутствие погектарной поддержки не поможет решить вопрос расширения посевов этой культуры. Здесь необходимо разрабатывать иные заградительные меры и жестко стоять на соблюдении севооборота. Замминистра напомнил, что по инициативе главы региона Дмитрия Азарова разработана государственная программа по восполнению плодородия почв, которая начнет реализовываться в следующем году и поможет изменить эту ситуацию.

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