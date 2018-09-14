Самарский "Молпромсервис" оштрафовали на 200 тыс. руб. за фальсификацию сливочного масла

Самарское ООО "Молпромсервис" оштрафовали на 200 тыс. руб. за фальсификацию сливочного масла.
Ранее, 20 марта, с судебным иском к компании обратился самарский Россельхознадзор.
Как следует из материалов дела, Управления Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области отобрали пробы сливочного масла "Крестьянское" высшего сорта с массовой долей жира 72,5%, изготовленное по ГОСТ 32261-2013 компанией-ответчиком в с. Кошки.
Материалы были отправлены в самарский Россельхознадзор. Выяснилось, что продукция не соответствует указанному ГОСТ 32261-2013 по 14 показателям жирно-кислотного состава, а также не соответствует требованиям безопасности (ТР ТС 033/2013), по которым сливочное масло может содержать только молочные жиры.
Между тем федеральный закон N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" предписывает, что пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии, соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений. По этому закону в реализации не могут находиться продукты с признаками фальсификата.
Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования Россельхознадзора и 6 сентября вынес решение, в котором сообщается о привлечении к административной ответственности, установленной ч. 1 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначении ООО "Молпромсервис" наказания в виде штрафа в 200 тыс. рублей.
К слову, данная компания уже не в первый раз попадается на фальсификации: 6 апреля 2018 г. самарский Роспотребнадзор оштрафовал общество также на 200 тыс. рублей. Тогда Молпромсервис подал иск в суд, в котором просил отменить постановление Управления, но суд оказался на стороне ведомства. Теперь в новом судебном процессе это обстоятельство суд посчитал отягчающим.
Последние комментарии
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?
Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.
Раз уж «Балтика» прогнулась, то для меньших брендов уж точно ничего хорошего это не предвещает. Да и небольшие личные пивоварни такими темпами либо перейдут под нелегальные, либо будут закупать эти стеклянные бутылки втридорога, откуда у них будет свое производство стекла? Товар как был пивом, так и остался тем же самым пивом, правда, теперь дороже. Эдак на половину стоимости. Но это еще не все. Как уже отметили в статье, в глубинке у нас, скорее всего, начнет процветать бизнес «дешевого пойла», самогончики там всякие и другие алкогольные напитки с относительно большим градусом. Так и заменим пиво, которое как бы депутаты не хотели, но производится под контролем качества, по стандартам, на какую-то левую муть. Отличная вообще идея – начать переписывать правила для работающего бизнеса в не самое легкое время. Вместо того чтобы поощрять рынки, которые поддерживают регионы (и другие отрасли), у нас, наоборот, ради каких-то идеологических принципов, только хуже делают. Вот кому эти идеологии нужны будут, когда люди работу потеряют, или станут получать меньше? Все это усугубляется тем фактом, что вся эта идеология держится на каких-то неведанных источниках и прочей ерунде, а полноценные исследования, которые уже не раз проводились, наоборот проигнорированы. Как и текущие ГОСТы и стандарты качества, которые непонятно зачем вообще выдавались, раз не отвечают требованиям депутатов. Переписывание истории, товарищи.