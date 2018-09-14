Самарский "Молпромсервис" оштрафовали на 200 тыс. руб. за фальсификацию сливочного масла

Самарское ООО "Молпромсервис" оштрафовали на 200 тыс. руб. за фальсификацию сливочного масла.

Ранее, 20 марта, с судебным иском к компании обратился самарский Россельхознадзор.

Как следует из материалов дела, Управления Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области отобрали пробы сливочного масла "Крестьянское" высшего сорта с массовой долей жира 72,5%, изготовленное по ГОСТ 32261-2013 компанией-ответчиком в с. Кошки.

Материалы были отправлены в самарский Россельхознадзор. Выяснилось, что продукция не соответствует указанному ГОСТ 32261-2013 по 14 показателям жирно-кислотного состава, а также не соответствует требованиям безопасности (ТР ТС 033/2013), по которым сливочное масло может содержать только молочные жиры.

Между тем федеральный закон N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" предписывает, что пищевые продукты должны удовлетворять физиологические потребности человека в необходимых веществах и энергии, соответствовать обязательным требованиям нормативных документов к допустимому содержанию химических (в том числе радиоактивных), биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений. По этому закону в реализации не могут находиться продукты с признаками фальсификата.

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил требования Россельхознадзора и 6 сентября вынес решение, в котором сообщается о привлечении к административной ответственности, установленной ч. 1 ст. 14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначении ООО "Молпромсервис" наказания в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

К слову, данная компания уже не в первый раз попадается на фальсификации: 6 апреля 2018 г. самарский Роспотребнадзор оштрафовал общество также на 200 тыс. рублей. Тогда Молпромсервис подал иск в суд, в котором просил отменить постановление Управления, но суд оказался на стороне ведомства. Теперь в новом судебном процессе это обстоятельство суд посчитал отягчающим.