Самарчанка, убившая своего новорожденного ребенка, получила условный срок

В Самаре суд вынес приговор 32-летней местной жительнице, которую признали виновной в убийстве новорожденного, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В ночь с 10 на 11 января 2018 г. во дворе дома на ул. Ставропольской был обнаружен новорожденный мальчик. "Скорая" доставила ребенка в больницу, но спасти его не удалось. По версии следствия, обвиняемая родила дома, а затем ночью вынесла младенца на улицу.

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