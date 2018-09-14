Самарцы унесли часть поля стадиона "Металлург"

В четверг, 13 сентября, закончилась 60-летняя история натурального покрытия поля стадиона "Металлург". Газон заменят на синтетический. Последней игрой стала встреча между волонтерами и административным составом футбольного клуба "Крылья Советов". После встречи болельщикам разрешили взять на память часть поля.

Дождь, который сменяется ярким солнцем, на поле - ветераны и административный состав "Крыльев" сражаются против болельщиков. Такой запомнится последняя игра на натуральном поле стадиона "Металлург" - поле, на котором более 60 лет играли десятки футбольных команд со всей России.

"Серега, давай, Серега Силкин! - кричат ребята с трибуны. - Это наш товарищ, давай, Серега, рви всех!" В этот момент Серега забивает гол, правда, его команда волонтеров окажется в отстающих.

"Смотрите, как играют ветераны! Если бы наши "Крылья" так бились, то и успехи стали лучше, - переживает один из болельщиков. - Андрею Тихонову надо задуматься!"

Команда ветеранов обыграла волонтеров со счетом 6:3, после чего болельщикам разрешили выйти на поле. Один из сотрудников клуба торжественно взял лопату и в строго отведенном месте начал копать газон.

"Конечно, я буду скучать по этому полю: в него вложено много сил, средств, нервов, можно сказать, что мы здесь все делали своими руками", - рассказал Евгений Дмитриев, директор стадиона "Металлург".

Болельщики, которых набралось несколько десятков, выстроились в очередь. "Дайте мне два, там еще парни ждут", - послышалось из толпы. На вопрос: "Зачем нужен газон и для чего?" - в топе ответов - "Нужен", "Подарю маме на дачу" и "Посажу на окне", но самым оригинальным вариантом стало "Перепродать".

"Мы отнесем газон и посадим его во дворе", - рассказала Мария Борисова, мама начинающего футболиста. Для того чтобы унести с собой часть поля, женщина взяла одеяло. Она укутала комочек земли и отнесла в машину.

Натуральное поле "Металлурга" заменят на синтетическое.

"Самое большое преимущество искусственной травы - в том, что ее можно использовать в зимний период. Значит, играть на поле можно будет и поздней зимой, когда заканчиваются игры, а это декабрь. Поддерживать хорошее качество газона в холода достаточно сложно. А искусственная трава не требует таких вложений по подогреву, засеву, укрыванию... Это упрощает процесс. Учитывая, что хорошее поле есть на "Самаре Арене", логично иметь альтернативу в виде синтетического покрытия", - продолжил Евгений Дмитриев.

На обновленном поле будут заниматься воспитанники центра подготовки футболистов "КС". "Металлургу" предстоит реконструкция, не исключено, что появятся новые трибуны и беговые дорожки.