Дело замглавы Ленинского района Самары начало разваливаться в суде

В Ленинском районном суде Самары начали допрашивать потерпевших и свидетелей по делу замглавы Ленинского района Сергея Завады.

Всего ему предъявлено обвинение по трем статьям: получение взятки, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и покушение на мошенничество.

По каждому из эпизодов появилось множество вопросов срезу же после допроса потерпевших.

Дело о взятке строится на том, что предприниматель Рустам Гильфанов вынужден был платить по 20 тыс. руб. в месяц за незаконное использование спортивной площадки на ул. Клинической, 39, хотя изначально хотел заключить контракт на ее аренду. Всего с момента "сотрудничества" Гильфанова и Завады одним другому, по версии следствия, было выплачено 190 тыс. рублей.

Задержали Заваду 5 февраля 2018 г. после получения 50 тыс. руб. от Гильфанова, но с тех пор оформить официально аренду площадки последний так и не смог: администрация Ленинского района и ДУИ до сих пор пытаются определиться, чья это вотчина и действует ли сейчас договор передачи этой площадки АНО "Содействия развитию физической культуры и спорта "Золотая арена".

Что касается второй статьи обвинения, то следствие считает, что предприниматель Гильфанов вместо того, чтобы получать прибыль со спортивной площадки, которую отремонтировал за свой счет, был вынужден был платить по 20 тыс. руб. в месяц Заваде. Однако вот что интересно: в суде Гильфанов сказал, что ранее у него был заключен трехсторонний договор между его ИП, АНО "Содействия развитию физической культуры и спорта "Золотая арена" и ДУИ, по которому он ежемесячно платил 17,8 тыс. рублей. На чей счет шли эти деньги, неизвестно.

По третьему эпизоду - покушению на мошенничество - и вовсе получается, что потерпевших нет. По версии следствия, Завада предложил Гильфанову заключить фиктивный контракт на заливку и обслуживание катков на сумму более 99 тыс. руб., 90% от этой суммы полагалось Заваде, 10% - Гильфанову. Однако, когда в феврале 2018 г. представители администрации Ленинского района приехали на место проверить, насколько качественно выполнены работы по контракту, выяснилось, что условия договора не выполнены, поэтому после нескольких письменных претензий, направленных Гильфанову и оставшихся без ответа, администрация просто расторгла с ним контракт в одностороннем порядке, не заплатив денег.

Потерпевшим по этому эпизоду вызвали руководителя правового отдела администрации Ленинского района Самары Анну Флигиль, которая заявила в суде, что, поскольку деньги не переведены и ущерб администрации не нанесен, ее ведомство потерпевшим себя не считает и имущественных претензий к Сергею Заваде не имеет.

Кстати, по словам Флигиль, Сергей Завада до сих занимает пост заместителя руководителя администрации Ленинского района по финансовым вопросам.

Стоит отметить, что сам подсудимый Завада вину признает частично: он согласен с тем, что был фиктивный контакт на заливку катков, однако факт взяточничества наотрез отрицает. По его словам, следствие неверно квалифицировало его действия и на самом деле в этом случае также имело место мошенничество.

Впрочем, более подробные показания Сергей Завада будет давать позже, а пока в суде вовсю идет допрос свидетелей.