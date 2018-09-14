Сергей Неретин: транспортные объекты ЧМ-2018 послужат развитию дорожной инфраструктуры Самары

Транспортные объекты ЧМ-2018 послужат дальнейшему развитию дорожной инфраструктуры Самары . Об этом на заседании профильного комитета губдумы 13 сентября сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог — руководитель департамента планирования и развития дорожного хозяйства Сергей Неретин.

Всего на модернизацию транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Самаре было направлено 13,9 млрд рублей. Из них 9,5 млрд — средства федерального бюджета, 4,2 млрд руб. — из областной казны, остальные деньги выделил городской бюджет.

"Была проведена очень большая работа, — сказал Сергей Неретин. — Реконструирован основной въезд в Самару — Московское шоссе на участке протяженностью более 9 километров. Стоимость проекта составила 7,8 млрд рублей, из которых 7,4 млрд — федеральные средства".

Из госказны поступили основные средства на проведение реконструкции трассы Волжский — "Курумоч": на четырехкилометровом участке были выполнены работы на общую сумму 2,2 млрд рублей. Для обеспечения транспортной связи со стадионом "Самара Арена" построили улицы Дальнюю и Арену, каждая протяженностью 2,5 километра. Их стоимость составила 650 млн и 405 млн руб., соответственно. На строительство девяти проездов вокруг стадиона было выделено 376 млн рублей.

В апреле ввели в эксплуатацию трамвайную линию от ул. Ташкентской до стадиона протяженностью 2,5 километра. Затраты на строительство составили 1,2 млрд рублей. Накануне проведения игр была завершена реконструкция трехкилометрового участка ул. Ташкентской на сумму 800 млн рублей. Кроме того, в рамках подготовки к ЧМ была создана единая система городской навигации, на это направили 102 млн рублей.

"Инфраструктура, построенная к чемпионату, справилась со своими задачами в полном объеме, — подчеркнул Сергей Неретин. — Реализация данных проектов оказала положительное влияние на транспортную ситуацию в Самаре и послужит дальнейшему развитию дорожной инфраструктуры. Например, выделенная полоса на Московском шоссе для общественного транспорта зарекомендовала себя наилучшим образом. Подобные полосы необходимо организовывать и на других дорогах города".