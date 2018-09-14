Певица Мария Скирко из Похвистнева вышла в финал вокального конкурса "Мы вместе" в Риге

Представительница Похвистневского молодежного пансионата Мария Скирко прошла в финал вокального конкурса "Мы вместе". На полуфинале она выступила с песней "Мама", над которой Мария работала совместно со своим наставником А. А. Мухаметовой.

Полуфинальный отборочный тур конкурса, в котором принимали участие представители психоневрологических интернатов и психиатрических стационаров Москвы, Уфы, Самары, Нижнего Новгорода и Латвии, прошел в начале сентября в Риге. Участники познакомились с достопримечательностями латвийской столицы, побывали на экскурсии в городской думе, а также посетили Центр дневного пребывания для людей с психическими расстройствами "Царская свеча", где для них были проведены мастер-классы.