Самарский троллейбус №7 в эти выходные укоротит маршрут

В связи с ремонтом теплотрассы на ул. Победы (от дома № 79 по ул. Победы до Средне-Садовой) с 08:00 до 13:00 15 и 16 сентября троллейбус маршрута № 7 здесь ходить не будет, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В этот период троллейбусы будут курсировать по укороченной схеме от конечной остановки общественного транспорта "Завод "Металлург" до Безымянского рынка.