Самарский троллейбус №7 в эти выходные укоротит маршрут

В связи с ремонтом теплотрассы на ул. Победы (от дома № 79 по ул. Победы до Средне-Садовой) с 08:00 до 13:00 15 и 16 сентября троллейбус маршрута № 7 здесь ходить не будет, сообщает пресс-служба мэрии Самары.
В этот период троллейбусы будут курсировать по укороченной схеме от конечной остановки общественного транспорта "Завод "Металлург" до Безымянского рынка.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!