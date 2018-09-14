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Общество

Самарский троллейбус №7 в эти выходные укоротит маршрут

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтом теплотрассы на ул. Победы (от дома № 79 по ул. Победы до Средне-Садовой) с 08:00 до 13:00 15 и 16 сентября троллейбус маршрута № 7 здесь ходить не будет, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

В этот период троллейбусы будут курсировать по укороченной схеме от конечной остановки общественного транспорта "Завод "Металлург" до Безымянского рынка.

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