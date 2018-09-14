В пункте приема металла в Самаре тушили пролившийся из бочки мазут

В пятницу, 14 сентября, в 12:40, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Калинина в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горел мазут на площади 0,5 кв. м. Девять пожарных затушили его уже в 13:02.
Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.
По предварительным данным чрезвычайной службы, пожар возник на территории пункта приема металла, куда сдали бочку с остатками мазута. При распиливании бочки мазут вылился и вспыхнул от искры.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?