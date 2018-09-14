16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре ночью ликвидирован крупный пожар в доме на ул. Нагорной 29 человек более двух часов ликвидировали крупный пожар в Елховском районе На о. Поджабный 37 человек более 14 часов тушили 5 га сухой травы При тушении пожара в высотке на 5-й просеке эвакуировали 47 человек В Самаре ликвидирован пожар в доме на 5-й просеке

Пожары Происшествия

В пункте приема металла в Самаре тушили пролившийся из бочки мазут

САМАРА. 14 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 29
Версия для печати

В пятницу, 14 сентября, в 12:40, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Калинина в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мазут на площади 0,5 кв. м. Девять пожарных затушили его уже в 13:02.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.

По предварительным данным чрезвычайной службы, пожар возник на территории пункта приема металла, куда сдали бочку с остатками мазута. При распиливании бочки мазут вылился и вспыхнул от искры.

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Марфин 15 февраля 2018 15:01 Появилось видео допроса мужчины, признавшегося в поджоге своей квартиры, где погибли его дети

Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!

Анатолий Янович 14 февраля 2018 16:27 В Самаре 36 человек тушили стеллажи и утеплитель на пр. Кирова

Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?

Васильев Валерий 29 ноября 2017 17:07 При пожаре в с. Большая Глушица погиб мужчина

человекек не сгорел а зодахнупся

Елена Золина(Коршикова) 06 октября 2017 13:07 В Самаре ночью пожарные тушили оконные рамы в жилом доме

Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!

MultiNorp . 21 сентября 2017 05:09 В Безенчукском районе больше двух часов тушили крупный пожар в частном доме

Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30