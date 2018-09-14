В пункте приема металла в Самаре тушили пролившийся из бочки мазут

В пятницу, 14 сентября, в 12:40, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Калинина в Советском районе Самары, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мазут на площади 0,5 кв. м. Девять пожарных затушили его уже в 13:02.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб устанавливаются.

По предварительным данным чрезвычайной службы, пожар возник на территории пункта приема металла, куда сдали бочку с остатками мазута. При распиливании бочки мазут вылился и вспыхнул от искры.