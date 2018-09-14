В ресторане на Волжском проспекте тлели жировые отложения в воздуховоде

В пятницу, 14 сентября, в 16:56, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о происшествии в одном из ресторанов на Волжском проспекте между Маяковским и Чкаловским спусками в Самаре. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные вскоре приехали на место происшествия. По предварительным данным, в воздуховоде ресторана тлели жировые отложения. Предположительно, посетителей в тот момент в ресторане не было. А15 представителей персонала сами вышли из здания.

Пожарные ликвидировали тление в 17:18. Данных о пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.