В школах области прошли выборы лидеров ученического самоуправления

С первых дней учебного года учащиеся всех школ Поволжского образовательного округа (а всего их 41) активно занимались подготовкой к выборам лидеров ученического самоуправления. В каждой общеобразовательной организации были сформированы избирательные комиссии, проведены агитационные кампании, дебаты.

У многих кандидатов собирались целые группы поддержки. В соцсетях сами выдвиженцы и их соратники выкладывали свои агитационные видеоролики. А сами выборы прошли в один день — 13 сентября. Все было по-взрослому: урны для голосования, бюллетени, наблюдатели, счетные комиссии. В выборах могли участвовать даже ученики начального звена.

"Единый день голосования для наших школьников стал закономерным продолжением профильной смены активистов ученического самоуправления "25 час", которая прошла в прошлом году, где ребята изучали и осваивали все этапы выборов, — пояснила руководитель Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области Светлана Сазонова. — Смена научила активистов правильно преподносить себя в предвыборной кампании и грамотно составлять свою программу. Вот уже третий год в Новокуйбышевске и Волжском районе действуют штабы ученического самоуправления, которые помогают наладить работу юных активистов во всех школах. В 2017-2018 учебном году ребята становились участниками, победителями и призёрами мероприятий областной социально — педагогической программы "За ученические советы": в областном слёте активистов ученического самоуправления, V Областном фестивале активистов "Опережая завтра", областном конкурсе моделей и лидеров ученического самоуправления, деловой игре активистов ученического самоуправления "Молодёжь в кабинетах власти".

"В Поволжском образовательном округе Единый день выборов лидеров ученического самоуправления проходит впервые, — сообщил координатор муниципального штаба ученического самоуправления г. Новокуйбышевск Алексей Чевелев. — Ранее в выборах участвовали только те школы, которые были задействованы в областных конкурсах и акциях. Сегодня в наших образовательных организациях представлены различные модели органов ученического самоуправления: республики, союзы лидеров, советы обучающихся. Так, в школах, реализующих практики Российского движения школьников, проходят выборы председателя. Обязанности лидера — вести за собой остальных активистов, организовывать и координировать деятельность органа ученического самоуправления, а также представлять его интересы в законодательной и исполнительной власти, в органах местного самоуправления, общественных и других организациях. Очень важно, чтобы лидер делал это не один, а вместе со своей командой".

В Волжском районе работу активистов-школьников координирует методист Центра внешкольной работы Алёна Самаркина. "Многие дети прикладывают усилия для улучшения жизни не только в своих школах, но и в родных посёлках, районе, городе, — подчеркнула она. — Активность школьников в реализации собственных идей позволяют проводить масштабные добровольческие и волонтерские акции, реализовывать социальные проекты и решать актуальные вопросы совместно со взрослыми".

"Безусловно, ребятам интересна эта форма работы, — отметила куратор российского движения школьников, учитель физики и математики школы № 6 г. Новокуйбышевск Юлия Пирожкова. — Здесь всё, как во взрослой жизни, все очень серьезно. Это деловая игра, которая максимально приближена к реальности. Школьники погружаются в систему, которая максимально приближена к электоральной системе нашей страны, примеряют на себя роли, которые они так или иначе будут выполнять в будущем. Система самоуправления в целом и система выборов лидеров, в частности — та структура, которая позволяет ребятам получить колоссальный опыт, обрести гражданскую позицию, научиться отстаивать свое мнение".

"Я решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента школы, потому что занимаюсь ученическим самоуправлением на протяжении четырёх лет и у меня накоплен достаточный опыт организационной работы, — рассказала ученица 9 класса школы № 3 г. Новокуйбышевск Антонина Корендясева. Я разработала основу программы, в работе над которой использовала материалы Российского Союза молодёжи. В моих планах — создание в нашей школе центра по профориентации".

Ученик 8 класса школы № 6 г. Новокуйбышевск, член РДШ Алексей Скварко организовывал и контролировал предвыборную кампанию в своей школе, проводил консультации с кандидатами. Юноша признаётся, что почувствовал собственную значимость и нужность своей команде и школе.

41 школа Поволжского образовательного округа обрела в прошлый четверг своих лидеров ученического самоуправления, имена которых будут оглашены на этой неделе в единый день инаугурации. Но главное даже не это, а то, что абсолютное все школьники Новокуйбышевска и Волжского района реально почувствовали себя сопричастными к значимому и очень ответственному гражданскому делу.