Программы оздоровления детей Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса

Программы организации детского отдыха и оздоровления детей Самарской области стали победителями Пятого Всероссийского конкурса программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровления детей.

Организатор конкурса — Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт развития образования".

В 2018 году на Всероссийский конкурс от региона было направлено 16 программ по 7 номинациям из 14.

От Самарской области победителями (лауреатами) конкурса стали:

Диплом 1 степени:

МБУ дополнительного образования "Центр детского творчества "Металлург" г. о. Самара в номинации "Лучшие программно — методические материалы по профессиональному самоопределению детей и подростков в условиях развивающего детского отдыха".

Диплом 2 степени:

МБУ дополнительного образования "Центр детского творчества "Спектр" г. о. Самара в номинации "Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря дневного пребывания детей".

МБОУ дополнительного образования "Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е. А. Никонова" г. о. Тольятти в номинации "Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях палаточного лагеря в 2017 году".

МБУ дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Искра" г. о. Самара в номинации "Лучшие методические материалы (методические разработки) организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года по подготовке кадров вожатско-педагогического состава".