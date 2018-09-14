Программы оздоровления детей Самарской области стали победителями Всероссийского конкурса

Программы организации детского отдыха и оздоровления детей Самарской области стали победителями Пятого Всероссийского конкурса программ и методических материалов организаций отдыха и оздоровления детей.
Организатор конкурса — Федеральное государственное учреждение "Федеральный институт развития образования".
В 2018 году на Всероссийский конкурс от региона было направлено 16 программ по 7 номинациям из 14.
От Самарской области победителями (лауреатами) конкурса стали:
Диплом 1 степени:
МБУ дополнительного образования "Центр детского творчества "Металлург" г. о. Самара в номинации "Лучшие программно — методические материалы по профессиональному самоопределению детей и подростков в условиях развивающего детского отдыха".
Диплом 2 степени:
МБУ дополнительного образования "Центр детского творчества "Спектр" г. о. Самара в номинации "Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях лагеря дневного пребывания детей".
МБОУ дополнительного образования "Детский морской центр имени Героя Советского Союза Е. А. Никонова" г. о. Тольятти в номинации "Лучшая программа организации отдыха и оздоровления детей, реализованная в условиях палаточного лагеря в 2017 году".
МБУ дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей "Искра" г. о. Самара в номинации "Лучшие методические материалы (методические разработки) организации и сопровождения отдыха и оздоровления детей и молодежи 2017 года по подготовке кадров вожатско-педагогического состава".
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)