"Газпром трансгаз Самара" отмечает 75-летний юбилей

В пятницу, 14 сентября, 75-летний юбилей празднует ООО "Газпром трансгаз Самара" - предприятие, с которого началось становление единой системы газоснабжения страны.

На торжественном мероприятии в Самарском академическом театре оперы и балета ветеранов и нынешних сотрудников компании со значимой датой поздравили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава региона Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев, губернаторы Оренбургской и Ульяновской областей Юрий Берг и Сергей Морозов.

Сегодня дочернее предприятие Газпрома - это 4500 км магистральных газопроводов, по которым транспортируется около 15% (80 млрд м³) добываемого в России природного газа. "Газпром трансгаз Самара" полностью обеспечивает топливом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Саратовскую, Пензенскую, а также Мордовию и Татарстан.

А началась история предприятия 15 сентября 1943 года, когда в эксплуатацию был введен 160-километровый газопровод "Бугуруслан - Похвистнево - Куйбышев". Несмотря на военные годы, ветка, в строительстве которой участвовали тысячи людей, была проложена всего за год. Для СССР это был первый опыт прокладки протяженного газопровода, а трест "Куйбышевгаз" стал прародителем крупнейшей в мире корпорации "Газпром".

Глава газовой корпорации Алексей Миллер на праздновании отметил, что 15 сентября 1943 года - знаковая дата для Газпрома и всей России: с того дня началось становление единой системы газоснабжения страны.

"Газ стал поступать на предприятия, которые работали для фронта, для Победы. Сегодня единая система газоснабжения России - самая протяженная в мире и сама надежная", - сказал Алексей Миллер.

По его словам, "Газпром трансгаз Самара", обеспечивающее стабильное газоснабжение семи регионов, важное звено компании - мирового лидера в газовой отрасли.

"Это чрезвычайно ответственная работа, с которой "Газпром трансгаз Самара" успешно и профессионально справляется, - подчеркнул Алексей Миллер. - Но перед нами стоят новые цели и задачи, и я полностью уверен, что мы их достигнем. Залогом этой уверенности является то, что слаженно, как единый механизм, работают наши дочерние предприятия, а "Газпром трансгаз Самара" работает как часы!"

От имени полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова коллектив стратегического для России и округа предприятие поздравил Олег Машковцев.

"Обеспечивая стабильное и бесперебойное газоснабжение промышленных объектов и населенных пунктов, компания вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия, - отмечено в приветственном адресе Игоря Комарова. - Уверен, что фундамент, заложенный многолетней историей, в совокупности с новыми компетенциями, перспективными разработками, всесторонней поддержкой акционеров позволит предприятию уверенно смотреть в будущее".

"Газпром, рожденный на Куйбышевской земле в суровые военные годы, обречен на успех, - отметил в своем поздравлении Дмитрий Азаров. - То, что крупнейшая энергетическая компания началась здесь, с этого небольшого, но важнейшего стратегически газопровода, для нас особо значимо. В те сложные времена газопровод дал мощнейший толчок развитию промышленности в Куйбышеве. Крупнейшие предприятия, которые были перевезены сюда (а их около ста) нуждались в энергетических ресурсах. Здесь ковалось оружие Победы".

Благодаря работе предприятия в послевоенные годы в регионе возник химический и нефтехимический кластер, а жители были обеспечены комфортным теплым жильем.

"Газификация в Самарской области находится на очень высоком уровне - 97%, и это благодаря труду людей, которые носят гордое звание - газовик", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона пожелал работникам отрасли устойчивого, безопасного газоснабжения и новых производственных успехов.

"Очень рассчитываю, что в Самарской области и соседних регионах будут появляться новые производства, мы будем привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места. Здесь создана серьезная база для энергетической безопасности и нашего региона, и любого предприятия", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Глава региона, помимо региональных наград сотрудникам "Газпром трансгаз Самара", вручил генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимиру Субботину флаг Самары с памятной лентой "Город трудовой и боевой славы". Почетные грамоты и благодарности работники подразделений также получили из рук Алексея Миллера и губернаторов Оренбургской и Ульяновской областей.