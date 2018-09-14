"Газпром трансгаз Самара" отмечает 75-летний юбилей

В пятницу, 14 сентября, 75-летний юбилей празднует ООО "Газпром трансгаз Самара" - предприятие, с которого началось становление единой системы газоснабжения страны.
На торжественном мероприятии в Самарском академическом театре оперы и балета ветеранов и нынешних сотрудников компании со значимой датой поздравили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер, глава региона Дмитрий Азаров, заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев, губернаторы Оренбургской и Ульяновской областей Юрий Берг и Сергей Морозов.
Сегодня дочернее предприятие Газпрома - это 4500 км магистральных газопроводов, по которым транспортируется около 15% (80 млрд м³) добываемого в России природного газа. "Газпром трансгаз Самара" полностью обеспечивает топливом Самарскую и Ульяновскую области, частично Оренбургскую, Саратовскую, Пензенскую, а также Мордовию и Татарстан.
А началась история предприятия 15 сентября 1943 года, когда в эксплуатацию был введен 160-километровый газопровод "Бугуруслан - Похвистнево - Куйбышев". Несмотря на военные годы, ветка, в строительстве которой участвовали тысячи людей, была проложена всего за год. Для СССР это был первый опыт прокладки протяженного газопровода, а трест "Куйбышевгаз" стал прародителем крупнейшей в мире корпорации "Газпром".
Глава газовой корпорации Алексей Миллер на праздновании отметил, что 15 сентября 1943 года - знаковая дата для Газпрома и всей России: с того дня началось становление единой системы газоснабжения страны.
"Газ стал поступать на предприятия, которые работали для фронта, для Победы. Сегодня единая система газоснабжения России - самая протяженная в мире и сама надежная", - сказал Алексей Миллер.
По его словам, "Газпром трансгаз Самара", обеспечивающее стабильное газоснабжение семи регионов, важное звено компании - мирового лидера в газовой отрасли.
"Это чрезвычайно ответственная работа, с которой "Газпром трансгаз Самара" успешно и профессионально справляется, - подчеркнул Алексей Миллер. - Но перед нами стоят новые цели и задачи, и я полностью уверен, что мы их достигнем. Залогом этой уверенности является то, что слаженно, как единый механизм, работают наши дочерние предприятия, а "Газпром трансгаз Самара" работает как часы!"
От имени полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова коллектив стратегического для России и округа предприятие поздравил Олег Машковцев.
"Обеспечивая стабильное и бесперебойное газоснабжение промышленных объектов и населенных пунктов, компания вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов присутствия, - отмечено в приветственном адресе Игоря Комарова. - Уверен, что фундамент, заложенный многолетней историей, в совокупности с новыми компетенциями, перспективными разработками, всесторонней поддержкой акционеров позволит предприятию уверенно смотреть в будущее".
"Газпром, рожденный на Куйбышевской земле в суровые военные годы, обречен на успех, - отметил в своем поздравлении Дмитрий Азаров. - То, что крупнейшая энергетическая компания началась здесь, с этого небольшого, но важнейшего стратегически газопровода, для нас особо значимо. В те сложные времена газопровод дал мощнейший толчок развитию промышленности в Куйбышеве. Крупнейшие предприятия, которые были перевезены сюда (а их около ста) нуждались в энергетических ресурсах. Здесь ковалось оружие Победы".
Благодаря работе предприятия в послевоенные годы в регионе возник химический и нефтехимический кластер, а жители были обеспечены комфортным теплым жильем.
"Газификация в Самарской области находится на очень высоком уровне - 97%, и это благодаря труду людей, которые носят гордое звание - газовик", - сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона пожелал работникам отрасли устойчивого, безопасного газоснабжения и новых производственных успехов.
"Очень рассчитываю, что в Самарской области и соседних регионах будут появляться новые производства, мы будем привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места. Здесь создана серьезная база для энергетической безопасности и нашего региона, и любого предприятия", - резюмировал Дмитрий Азаров.
Глава региона, помимо региональных наград сотрудникам "Газпром трансгаз Самара", вручил генеральному директору ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимиру Субботину флаг Самары с памятной лентой "Город трудовой и боевой славы". Почетные грамоты и благодарности работники подразделений также получили из рук Алексея Миллера и губернаторов Оренбургской и Ульяновской областей.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.