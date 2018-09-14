ХК ЦСК ВВС по буллитам обыграл "Зауралье" - 4:3

В пятницу, 14 сентября, в очередном матче ВХЛ ЦСК ВВС провел домашнюю встречу с ХК "Зауралье".

После первого периода гости вели в счете - 2:0, но благодаря шайбам Рината Шафигуллина и Разата Тимирова "летчики" смогли сравняться - 2:2. "Зауралье" снова вышло вперед, но Александр Степаненко за две минуты до конца матча перевел игру в овертайм - 3:3.

Дополнительное время победителя не выявило, в серии буллитов победу самарцам принес гол Андрея Мниховича, сообщает официальный сайт лиги.