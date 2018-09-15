На М-5 в ночном ДТП погибли водитель и 14-летний пассажир "шестерки"

На М-5 15 сентября столкнулись "шестерка" и грузовик MAN, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 01:30, водитель ВАЗ-2106 выехал на встречку, где врезался в грузовик.

В результате аварии погибли водитель и 14-летний пассажир "шестерки". По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.