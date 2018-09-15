Почти для 45 тысяч жителей губернии сохраняются меры соцподдержки

Самарский регион одним из первых в стране принимает решение о сохранении социальных льгот и гарантий гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин). В четверг, 13 сентября, в Самарской губернской думе этот законопроект рассматривали на заседании рабочей группы по вопросам оказания мер социальной поддержки населению.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны 29 августа по проекту федерального закона № 48161-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" отметил необходимость сохранения региональных мер социальной поддержки гражданам, достигшим пенсионного возраста, установленного в настоящее время (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

Глава Самарского региона Дмитрий Азаров в тот же день сообщил, что все меры социальной поддержки, установленные в Самарской области, предусмотренные для граждан, достигших пенсионного возраста, будут сохранены. По его инициативе думской фракцией партии "Единая Россия" разработаны соответствующие нормативно-правовые акты.

"На внеочередном заседании фракции "Единая Россия" было решено, что Самарский регион должен сохранить социальные льготы и гарантии для этой категории граждан, — сказала и. о. председателя Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева. — Мы обратились к местным думам и собраниям представителей, чтобы они тоже рассмотрели варианты поддержки женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет по сохранению льгот, которые определяются на уровне муниципалитетов. Любое новшество или изменение, особенно если оно касается социальных льгот и гарантий, воспринимается обществом очень болезненно. Мы должны поддержать людей, особенно тех, кого изменения пенсионных параметров коснутся в первую очередь".

Проектом закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области" предлагается сохранить ряд прав для людей, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года 55 лет и более (женщины) и 60 лет и более (мужчины), которым не установлена пенсия.

Предполагается сохранить:

право на социальную помощь, например, в виде пособия малоимущим (500 рублей в месяц), денежных выплат и соцуслуг по социальному контракту (средний размер 28124 рубля единовременно); право на льготу по транспортному налогу в размере ½ от ставки налога в отношении одного транспортного средства; право на ежемесячную денежную выплату в следующем размере: ветеранам труда РФ и гражданам, приравненным к ним, — 682 рубля, ветеранам труда Самарской области — от 644 до 1160 рублей (в зависимости от основания присвоения звания);

право на ежемесячную денежную компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг для ветеранов труда и граждан, приравненных к ветеранам труда, — 50% платы за жилье в пределах социальной нормы площади жилья, 50% платы за коммунальные услуги, 50% взноса на капитальный ремонт;

право на льготы по зубопротезированию и на бесплатную юридическую помощь.

Кроме того, правительству Самарской области поручено внести в соответствующие постановления изменения, предусматривающие предоставление людям предпенсионного возраста ежемесячной денежной выплаты на проезд, а также права на льготный проезд в общественном транспорте с использованием социальной карты жителя Самарской области.

"Мы вместе с депутатами изучали, как влияет изменение параметров пенсионной системы на то, как граждане будут получать меры соцподдержки, — говорит врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова. — Выяснилось, что несколько мер привязано к факту назначения пенсии. Они касаются около 45 тысяч жителей области, и их необходимо сохранить".