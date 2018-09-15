В Самаре на ул. Агибалова 23 человека тушили пожар в квартире

В субботу, 15 сентября, в 12:29 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Агибалова в Ленинском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 9 кв. метров. 23 пожарных с помощью семи спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 12:47. Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.