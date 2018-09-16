Полицейские Тольятти задержали рецидивиста, укравшего магнитолу из автомобиля

Сотрудники полиции Тольятти задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На ул. Зеленая экипаж ДПС обратил внимание на мужчину, находящегося рядом с автомобилем Lada Kalina. Через разбитое окно злоумышленник пытался достать из автомобиля вещи. Увидев приближающихся правоохранителей, мужчина побежал, но был задержан. Инспектора ДПС доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.

В ходе личного досмотра у задержанного была обнаружена автомагнитола. Мужчина признался в том, что похитил акустическую систему, разбив стекло транспортного средства. Также он рассказал, что похищенное имущество планировал сдать в ломбард, а деньги потратить на алкоголь.

Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что мужчине 42 года, проживает в Центральном районе Автограда, нигде не работает и ранее судим за грабеж, угрозу убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.