Полицейские Тольятти задержали рецидивиста, укравшего магнитолу из автомобиля

Сотрудники полиции Тольятти задержали 42-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в совершении грабежа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
На ул. Зеленая экипаж ДПС обратил внимание на мужчину, находящегося рядом с автомобилем Lada Kalina. Через разбитое окно злоумышленник пытался достать из автомобиля вещи. Увидев приближающихся правоохранителей, мужчина побежал, но был задержан. Инспектора ДПС доставили его для дальнейшего разбирательства в отдел полиции.
В ходе личного досмотра у задержанного была обнаружена автомагнитола. Мужчина признался в том, что похитил акустическую систему, разбив стекло транспортного средства. Также он рассказал, что похищенное имущество планировал сдать в ломбард, а деньги потратить на алкоголь.
Из материалов, собранных правоохранителями, следует, что мужчине 42 года, проживает в Центральном районе Автограда, нигде не работает и ранее судим за грабеж, угрозу убийством, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и хулиганство.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.
Последние комментарии
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны
Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...
У экс депутата нашли и ничего.
Такие показатели не радуют.