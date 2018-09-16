Жительницу пос. Новосемейкино подозревают в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Красноярскому району задержали 50-летнюю жительницу пос. Новосемейкино Красноярского района, подозреваемую в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведения оперативного мероприятия при проведении личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у предполагаемой злоумышленницы полиэтиленовый сверток с порошкообразным веществом. Изъятую находку стражи правопорядка направили в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим веществом "героин" общей массой 5,26 грамма. По данным сотрудников полиции, задержанная ранее была судима за аналогичное преступление, в настоящее время она нигде официально не трудоустроена. В ходе опроса женщина пояснила, что наркотическое вещество хранила для собственного употребления. Данная информация проверяется правоохранителями.

По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства" возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают канал поставки запрещенных веществ на территорию региона.