Самарец может получить до восьми лет колонии за драку со случайным прохожим

В Самаре сотрудниками полиции задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью случайному прохожему, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о доставлении в медицинское учреждение мужчины с телесными повреждениями. В ходе отработки информации сотрудники полиции опросили 28-летнего пострадавшего. Из собранных материалов следует, что травмы мужчина получил в результате конфликта с прохожим на ул. Физкультурной. Со слов самарца, словесная перепалка и выяснение спорных моментов закончилось дракой. После инцидента он почувствовал себя плохо и обратился за помощью в медицинское учреждение. Как впоследствии установила экспертиза, причиненные в ходе конфликта травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

Во время опроса жителей домов, расположенных вблизи места происшествия, появилась информация, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый и безработный местный житель. Оперативники установили личность злоумышленника, собрали данные о возможном местонахождении, после чего задержали его на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.