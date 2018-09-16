16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарец может получить до восьми лет колонии за драку со случайным прохожим Жительницу пос. Новосемейкино подозревают в незаконном обороте наркотиков Полицейские Тольятти задержали рецидивиста, укравшего магнитолу из автомобиля В Самаре недалеко от ТЦ "Русь на Волге" три студента до смерти избили пенсионера Два самарца погибли в Татарстане во время разбойного нападения на частный дом

Преступления Происшествия

Самарец может получить до восьми лет колонии за драку со случайным прохожим

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати

В Самаре сотрудниками полиции задержан 27-летний местный житель, подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью случайному прохожему, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В отдел полиции № 2 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о доставлении в медицинское учреждение мужчины с телесными повреждениями. В ходе отработки информации сотрудники полиции опросили 28-летнего пострадавшего. Из собранных материалов следует, что травмы мужчина получил в результате конфликта с прохожим на ул. Физкультурной. Со слов самарца, словесная перепалка и выяснение спорных моментов закончилось дракой. После инцидента он почувствовал себя плохо и обратился за помощью в медицинское учреждение. Как впоследствии установила экспертиза, причиненные в ходе конфликта травмы повлекли за собой тяжкий вред здоровью.

Во время опроса жителей домов, расположенных вблизи места происшествия, появилась информация, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый и безработный местный житель. Оперативники установили личность злоумышленника, собрали данные о возможном местонахождении, после чего задержали его на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств происшествия.

Гид потребителя

Последние комментарии

Екатерина Сайгичева 08 сентября 2018 13:01 В Новокуйбышевске местный житель в ходе пьяной ссоры убил знакомого

Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .

Марат Валиев 07 сентября 2018 14:05 Начальник колонии №3: "Впервые оступился и теперь раскаиваюсь"

Неужели так важна пенсия? 4/5 страны выще без оной оставили. А в 52 года как то стрёмно мужику на пенсию выходить. А уж каких-то болезней по определению быть не должно, коммисовать должны

Роман Баландин 06 сентября 2018 13:38 В деле полковников ФСБ, подозреваемых в "крышевании" нефтебазы, - новый подозреваемый

Гудованный хочет соскочить со взятки. Службой я не торгую, просто мелкий мошенник...

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:23 У преподавателя экономики Хворостянского техникума нашли поддельный диплом

У экс депутата нашли и ничего.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:21 В Самарской области за полгода выявили 50 случаев злоупотребления должностными полномочиями

Такие показатели не радуют.

Фото на сайте

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Подозреваемый в изнасиловании школьницы в здании бывшего морга арестован на два месяца

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30