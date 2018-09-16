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Преступления Происшествия

В Жигулевске на пьяного водителя квадроцикла завели уголовное дело

ЖИГУЛЕВСК. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске в отношении водителя квадроцикла, севшего за руль в нетрезвом состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время несения службы инспекторы ДПС ГИБДД О МВД России по г. Жигулевску на трассе М-5 за нарушение ПДД остановили квадроцикл под управлением 32-летнего местного жителя. В ходе опроса водителя правоохранители заметили, что от него исходит резкий запах алкоголя и предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование, от чего квадроциклист отказался.

В ходе проверки личности водителя стражи правопорядка выяснили, что в октябре 2017 г. мужчина был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев. Однако мужчина уклонился от сдачи водительского удостоверения, в связи с чем срок лишения права управления транспортным средством был приостановлен.

По информации правоохранителей, подозреваемый нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

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