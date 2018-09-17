На выставке "Благословенная Самара" рассказали о святынях губернии

В пятницу, 14 сентября, в рамках выставки "Благословенная Самара" прошла дискуссия "Православные святыни Самарской метрополии". Дискуссия началась с презентации одноименной книги. Ее авторы объехали множество сел губернии, собирая информацию о храмах, построенных в области до 1917.
По словам руководителя проекта протоиерея Максима Кокорева, из 1000 дореволюционных приходов частично сохранилось лишь 100. Сегодня святыни восстанавливаются по крупицам — помогают меценаты и неравнодушные прихожане.
Возрождать храмы непросто. "Сегодня многие святыни являются памятниками культурного наследия. Просто так поводить строительные работы в них запрещено, — отметил настоятель Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня и Троице-Сергиева подворья Самары архимандрит Георгий (Шестун). — На мой взгляд, это неправильно. С духовной точки зрения, храм — это место, куда приходит Христос. Во время литургии Господь дает молящимся свои тело и кровь. Храм должен работать, в этом его единственная сущность".
Еще одна проблема в том, что многие села, где располагались храмы, сегодня обезлюдели. По мнению архимандрита Георгия, это не повод отказываться от возрождения святынь. "Будет храм — будут и люди. В губернии есть пример, когда одна отдельно взятая семья поселилась около полуразрушенного храма и восстановила его своими силами", — сказал настоятель.
Председатель думы Алексей Дегтев отметил, что работу по возрождению храмов необходимо продолжать. "Сегодня храмы стали тем источником жизни, который сохранят наши города и села. Я думаю, мы сможем донести до людей всю важность этой работы и объединив усилия, духовные и материальны, восстановить то, что пока находится в руинах", — сказал Алексей Дегтев.
Он также предложил рассмотреть возможность включить восстановление храмов и прилегающих к ним территорий в программу "Формирование комфортной городской среды" в качестве общественных пространств.
Своим опытом восстановления святынь поделились жители муниципальных районов. Так, священник Анатолий Копач рассказал об уникальном храме Святой Троицы в селе Утевка Нефтегорского района. Всероссийскую известность ему принес художник-иконописец Григорий Журавлев. С детства лишенный рук и ног, он писал свои иконы и фрески, держа кисть зубами. Его нерукотворные произведения хранились у высокопоставленных лиц Самары и в семье императора Николая II. В советское время храм был закрыт — 55 лет он служил зернохранилищем, складом, пристанищем для бездомных животных. Но в 1989 храм открылся вновь.
"Уже 29 лет мы восстанавливаем нашу святыню. В прошлом году мы поменяли храмовый купол, которому 125 лет. В этом году закончили купол колокольни. Теперь нам очень нужна помощь для реставрации икон, которых сохранилось очень мало", — рассказал священник.
Не менее интересная история храма Вознесения господня в селе Кинель-Черкассы. Он был окончательно устроен в 1852 году и ни разу не закрывался. "В советское время храм был на грани закрытия. Но к счастью, в селе в то время жила игуменья Спасо-Евфросиниевского монастыря Нина (Боянус). Она помогла сельчанам составить письмо в комиссию по делам культов при президиуме ВЦИК, после чего храм решено было сохранить", — рассказала библиограф районной библиотеки Галина Семочкина.
Отдельная страница в истории храма связана со старицей Марией Самарской (Матукасовой). "Мария Ивановна появилась в Черкассах в 60-е годы. Летом и зимой она ходила в одной и той же одежде с тяжелыми сумками, уверяя, что носит наши грехи. Уже тогда воцерковленные люди понимали, что это непростая женщина. Сегодня при храме действует ее музей. По молитвам к ней сельчане получают желанную помощь", — говорит Семочкина.
Сегодня храм восстанавливают на средства неравнодушных жителей. Внешне здание выглядит впечатляющее, однако внутренние стены и иконы требует реставрации.
Есть свои святыни и в Клявлинском районе. В 1877 году, в селе Старый Маклауш появился первый деревянный храм, позже на его месте было построено каменный. В 1929 храм, освященный в честь Рождества Христов, закрылся и был частично разрушен. " 2008 г. я 18-летним мальчишкой пришел служить в обветшавшее здание, — вспоминает настоятель Дионисий Филипчук. — Постепенно с помощью местной администрации мы вставили, окна, отремонтировали кровлю, побелили стены". Провести отопления в храме помогла уроженка села певица Надежда Кадышева.
В селе старое Семенкино ситуация сложилась по-другому. В советское время храм здесь был разрушен до основания. На его месте планировали организовать туалет, однако, местные жители установили там монумент павшим в Великой Отечественной войне, чтобы место не осквернялось. В прошлом году в селе был построен новый храм и приходская жизнь восстановилась.
"Сейчас главное - продолжать работу по восстановлению поруганных святынь. Моделей и способов много. Где-то помогают местные власти. Где-то за восстановление берутся военно-патриотические клубы. Главное, чтобы люди тянулись к Богу и изучали истории малой Родины", — подытожил Максим Кокарев.
Последние комментарии
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?
Отлично молодцы А наших в прорубь не пустили (((