На выставке "Благословенная Самара" рассказали о святынях губернии

В пятницу, 14 сентября, в рамках выставки "Благословенная Самара" прошла дискуссия "Православные святыни Самарской метрополии". Дискуссия началась с презентации одноименной книги. Ее авторы объехали множество сел губернии, собирая информацию о храмах, построенных в области до 1917.

По словам руководителя проекта протоиерея Максима Кокорева, из 1000 дореволюционных приходов частично сохранилось лишь 100. Сегодня святыни восстанавливаются по крупицам — помогают меценаты и неравнодушные прихожане.

Возрождать храмы непросто. "Сегодня многие святыни являются памятниками культурного наследия. Просто так поводить строительные работы в них запрещено, — отметил настоятель Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня и Троице-Сергиева подворья Самары архимандрит Георгий (Шестун). — На мой взгляд, это неправильно. С духовной точки зрения, храм — это место, куда приходит Христос. Во время литургии Господь дает молящимся свои тело и кровь. Храм должен работать, в этом его единственная сущность".

Еще одна проблема в том, что многие села, где располагались храмы, сегодня обезлюдели. По мнению архимандрита Георгия, это не повод отказываться от возрождения святынь. "Будет храм — будут и люди. В губернии есть пример, когда одна отдельно взятая семья поселилась около полуразрушенного храма и восстановила его своими силами", — сказал настоятель.

Председатель думы Алексей Дегтев отметил, что работу по возрождению храмов необходимо продолжать. "Сегодня храмы стали тем источником жизни, который сохранят наши города и села. Я думаю, мы сможем донести до людей всю важность этой работы и объединив усилия, духовные и материальны, восстановить то, что пока находится в руинах", — сказал Алексей Дегтев.

Он также предложил рассмотреть возможность включить восстановление храмов и прилегающих к ним территорий в программу "Формирование комфортной городской среды" в качестве общественных пространств.

Своим опытом восстановления святынь поделились жители муниципальных районов. Так, священник Анатолий Копач рассказал об уникальном храме Святой Троицы в селе Утевка Нефтегорского района. Всероссийскую известность ему принес художник-иконописец Григорий Журавлев. С детства лишенный рук и ног, он писал свои иконы и фрески, держа кисть зубами. Его нерукотворные произведения хранились у высокопоставленных лиц Самары и в семье императора Николая II. В советское время храм был закрыт — 55 лет он служил зернохранилищем, складом, пристанищем для бездомных животных. Но в 1989 храм открылся вновь.

"Уже 29 лет мы восстанавливаем нашу святыню. В прошлом году мы поменяли храмовый купол, которому 125 лет. В этом году закончили купол колокольни. Теперь нам очень нужна помощь для реставрации икон, которых сохранилось очень мало", — рассказал священник.

Не менее интересная история храма Вознесения господня в селе Кинель-Черкассы. Он был окончательно устроен в 1852 году и ни разу не закрывался. "В советское время храм был на грани закрытия. Но к счастью, в селе в то время жила игуменья Спасо-Евфросиниевского монастыря Нина (Боянус). Она помогла сельчанам составить письмо в комиссию по делам культов при президиуме ВЦИК, после чего храм решено было сохранить", — рассказала библиограф районной библиотеки Галина Семочкина.

Отдельная страница в истории храма связана со старицей Марией Самарской (Матукасовой). "Мария Ивановна появилась в Черкассах в 60-е годы. Летом и зимой она ходила в одной и той же одежде с тяжелыми сумками, уверяя, что носит наши грехи. Уже тогда воцерковленные люди понимали, что это непростая женщина. Сегодня при храме действует ее музей. По молитвам к ней сельчане получают желанную помощь", — говорит Семочкина.

Сегодня храм восстанавливают на средства неравнодушных жителей. Внешне здание выглядит впечатляющее, однако внутренние стены и иконы требует реставрации.

Есть свои святыни и в Клявлинском районе. В 1877 году, в селе Старый Маклауш появился первый деревянный храм, позже на его месте было построено каменный. В 1929 храм, освященный в честь Рождества Христов, закрылся и был частично разрушен. " 2008 г. я 18-летним мальчишкой пришел служить в обветшавшее здание, — вспоминает настоятель Дионисий Филипчук. — Постепенно с помощью местной администрации мы вставили, окна, отремонтировали кровлю, побелили стены". Провести отопления в храме помогла уроженка села певица Надежда Кадышева.

В селе старое Семенкино ситуация сложилась по-другому. В советское время храм здесь был разрушен до основания. На его месте планировали организовать туалет, однако, местные жители установили там монумент павшим в Великой Отечественной войне, чтобы место не осквернялось. В прошлом году в селе был построен новый храм и приходская жизнь восстановилась.

"Сейчас главное - продолжать работу по восстановлению поруганных святынь. Моделей и способов много. Где-то помогают местные власти. Где-то за восстановление берутся военно-патриотические клубы. Главное, чтобы люди тянулись к Богу и изучали истории малой Родины", — подытожил Максим Кокарев.