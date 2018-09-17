На перекрестке 8-й просеки и ул. Солнечной водитель Lada Kalina насмерть сбил пешехода

В воскресенье, 16 сентября, в 21:30 в Самаре на перекрестке 8-й просеки и ул. Солнечной водитель Lada Kalina сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, свидетели утверждают, что 35-летний мужчина переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.