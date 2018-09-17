Лишавшийся прав водитель иномарки повалил столб на припаркованный автомобиль

Днем в субботу, 15 сентября, в с. Малая Рязань Ставропольского района водитель автомобиля Ford Focus врезался в столб и повалил его на Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По данным полиции, в 15:45 24-летний водитель иномарки двигался по ул. Большой и в районе д. 39 допустил наезд на опору ЛЭП, которая сломалась и упала на припаркованную "Калину".
В ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии, которому было назначено амбулаторное лечение, а также два его пассажира - мальчики 10 и 5 лет, которые были госпитализированы.
Водитель Ford, ранее уже лишавшийся прав, от медицинского освидетельствования отказался.
Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.