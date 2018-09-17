Лишавшийся прав водитель иномарки повалил столб на припаркованный автомобиль

Днем в субботу, 15 сентября, в с. Малая Рязань Ставропольского района водитель автомобиля Ford Focus врезался в столб и повалил его на Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, в 15:45 24-летний водитель иномарки двигался по ул. Большой и в районе д. 39 допустил наезд на опору ЛЭП, которая сломалась и упала на припаркованную "Калину".

В ДТП пострадал сам предполагаемый виновник аварии, которому было назначено амбулаторное лечение, а также два его пассажира - мальчики 10 и 5 лет, которые были госпитализированы.

Водитель Ford, ранее уже лишавшийся прав, от медицинского освидетельствования отказался.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.