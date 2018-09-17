СМИ: двух высокопоставленных офицеров регионального ГУ МВД подозревают в фабрикации уголовных дел

На прошлой неделе в Центре по противодействию экстремизму ГУВД по Самарской области сотрудники регионального УФСБ провели обыски и выемку документов, пишет "КоммерсантЪ". Официально причина следственных действий не называется, но, по сведениям "Ъ", УФСБ интересует деятельность подполковника Александра Перцева, до февраля этого года исполнявшего обязанности начальника отделения третьего отдела ЦПЭ, и его подчиненного майора Артема Илларионова, который также до февраля этого года работал в ЦПЭ старшим оперуполномоченным по особо важным делам.

Как ранее сообщал "Ъ", оба офицера попали в поле зрения чекистов по подозрению в покровительстве одной из тольяттинских ОПГ. В частности, в материалах проверки в отношении полицейских фигурирует эпизод, касающийся обстоятельств задержания находящегося в федеральном розыске по подозрению в вымогательстве жителя Тольятти Вячеслава Трикоза (по предварительным данным, является членом одной из местных преступных группировок).

В ночь с 30 апреля на 1 мая сотрудники УФСБ получили оперативную информацию, что он может проживать в Тольятти в одной из квартир по адресу: ул. 40 лет Победы, 17в. Номер квартиры, где остановился подозреваемый, сразу установить не удалось, но, согласно отчетам сотрудников ФСБ, участвующих в задержании, ими было зафиксировано нахождение рядом с домом Александра Перцева и Артема Илларионова, куда они прибыли на своем личном автотранспорте. Силовики подозревают, что офицеры могли пытаться помочь Трикозу избежать задержания. Однако 1 мая во второй половине дня сотрудники УФСБ при силовой поддержке СОБР смогли задержать Трикоза.

Кроме того, по информации издания, в отношении бывших и нынешних сотрудников ЦПЭ прокуратурой и Следственным комитетом возобновлена проверка, касающаяся факта избиения руководителя службы безопасности ООО "РМИ" Алексея Карлыхамова. Инцидент произошел в 2011 году. Тогда сотрудники ЦПЭ ворвались в офис компании без объяснения причин, а Карлыханов (сам бывший сотрудник полиции), пытавшийся им воспрепятствовать, был избит, после чего попал в больницу.

По данному факту тогда также была поведена проверка, ее фигурантами стали Александр Перцев, начальник отделения ЦПЭ Управления внутренних дел по Самарской области Максим Тришкин и подполковник полиции Сергей Крохмалев. Тогда проверка не выявила нарушений со стороны сотрудников ГУВД. Более того, уголовное дело едва не было возбуждено в отношении самого Алексея Карлыханова — по факту применения насилия в отношении представителя власти. Карлыханова от неприятностей спасла лишь видеозапись произошедшего, на которой зафиксировано его избиение полицейскими.

В настоящий момент прокурору Тольятти старшему советнику юстиции Альберту Москалеву направлено обращение о проверке фактов противоправных действий сотрудников ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области по инциденту 2011 года. "Обеспечьте надлежащее рассмотрение вышеуказанных доводов обращения, принятие по их результатам законного и обоснованного решения. При наличии оснований примите меры прокурорского реагирования", — сказано в обращении прокуратуры региона.

По сведениям "Ъ", подполковника Александра Перцева и майора Артема Илларионова сейчас также проверяют на возможную причастность к фабрикации уголовных дел в отношении тольяттинских бизнесменов. "Есть несколько эпизодов по этим фактам, где могут быть замешаны офицеры полиции", — заявил источник "Ъ", близкий к ходу проверки. Один из них может касаться уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Тольятти Салаха Дахунаева по подозрению в вымогательстве.

Обвинение в отношении него строится на показаниях некого Дениса Бурмистрова. Последний в полицейских сводках фигурирует как организатор проституции в Тольятти. Согласно материалам проверки, "его сотрудница Анна Кулиш обманным путем похитила 120 тыс. руб. с карты одного из своих клиентов", оказавшегося приятелем Салаха Дахунаева. Впоследствии деньги были возвращены, но, как считают юристы Дахунаева, "Александр Перцев и Артем Илларионов уговорили Дениса Бурмистрова дать показания по обвинению в вымогательстве этих денежных средств" на их подзащитного.

В материалах проверки говорится, что с соответствующей просьбой офицеры обращались и к знакомому Бурмистрова Асифу Мамедову. Он от этих предложений отказался и подал заявление в СО СК по Центральному району города Тольятти о противоправной деятельности сотрудников полиции с аудиозаписями разговоров с Денисом Бурмистровым и Александром Перцевым, где задокументирована их противоправная деятельность.

Адвокаты Салаха Дахунаева направили жалобу на полицейских в ГУВД по Самарской области. Однако первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Самарской области полковник юстиции Александр Болтухин перенаправил заявление следователю Игорю Кольчурину, который непосредственно ведет дело в отношении Салаха Дахунаева. Следователь Кольчурин отказался давать комментарии, пояснив, что он не занимается этим делом. Впрочем постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Салаха Дахунаева (имеется в распоряжении "Ъ") подписано именно Игорем Кольчуриным.

В ГУВД по Самарской области проверки в отношении своих сотрудников не комментируют. Ранее в ведомстве заявляли, что внутренние проверочные мероприятия в отношении Александра Перцева и Артема Илларионова нарушений с их стороны не выявили. Впрочем, это не помешало перевести офицеров из ЦПЭ на другие должности в структуре ГУВД. Александр Перцев теперь работает оперуполномоченным ОРЧ по обеспечению государственной защиты ГУ МВД России по Самарской области, а Артем Илларионов — оперуполномоченным ОМВД России по Красноярскому району Самарской области.