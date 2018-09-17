В Кинельском районе пострадали подростки, катавшиеся по селу на машине и врезавшиеся в дерево

В субботу, 15 сентября, в с. Большая Малышевка Кинельского района в ДТП попал 16-летний юноша, который, не имея водительских прав, сел за руль автомобиля ВАЗ-11193, и взял с собой 16-летнюю пассажирку и поехал по селу, об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 12:30 напротив дома № 69 по ул. Крестьянской он выехал на правую обочину, затем, не справившись с управлением, съехал на газон, расположенный слева по ходу движения и врезался там в дерево, после чего автомобиль опрокинулся.

После ДТП юный водитель и его пассажирка были доставлены в лечебное учреждение с различными повреждениями и госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.