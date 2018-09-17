В Самаре нетрезвый водитель, лишенный прав, врезался в ограждение дороги

В воскресенье, 16 сентября, в Самаре в ДТП попал 30-летний водитель Lada Kalina, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и лишенный 10 августа водительских прав на полтора года, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в 20:00 он ехал по Волжскому шоссе со стороны ул. Демократической в направлении ул. Арена 2018 и, не доехав около 80 м до светофора перед ул. Арена 2018, наскочил на бордюрный камень слева. После удара автомобиль отбросило на металлические ограждения, расположенные справа по ходу движения.

В результате ДТП телесные повреждения получила 34-летняя пассажирка автомобиля, сидевшая на переднем сидении. Ее доставили на "скорой" в больницу, но после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что этот водитель уже трижды привлекался к административной ответственности, в частности за езду без документов по ч. 1 и по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ и за вождение в нетрезвом виде по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

По факту произошедшего проводится проверка.