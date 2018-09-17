В "Жигулевской долине" разработан аккумулятор с увеличенным ресурсом

Резидент "Жигулевской долины" завершил разработку нового аккумулятора с увеличенным ресурсом, сообщает сайт технопарка.

Специалисты компании "Аккумулятор инноваций" успешно завершили разработку нового аккумулятора GEL BATTERY, способного работать в самых экстремальных условиях.

По словам разработчиков, особая конструкция позволяет увеличить ресурс на 72,1% по сравнению с импортными аналогами. При этом расчетный срок службы батареи составит не менее 20 лет.

Новый продукт уже одобрен инициатором проекта - компанией "АКОМ" - и готовится к постановке в серийное производство на предприятии в Жигулевске. Техническое сопровождение и контроль запуска нового продукта будут осуществлять сотрудники компании-резидента технопарка.