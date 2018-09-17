В "Жигулевской долине" разработан аккумулятор с увеличенным ресурсом

Резидент "Жигулевской долины" завершил разработку нового аккумулятора с увеличенным ресурсом, сообщает сайт технопарка.
Специалисты компании "Аккумулятор инноваций" успешно завершили разработку нового аккумулятора GEL BATTERY, способного работать в самых экстремальных условиях.
По словам разработчиков, особая конструкция позволяет увеличить ресурс на 72,1% по сравнению с импортными аналогами. При этом расчетный срок службы батареи составит не менее 20 лет.
Новый продукт уже одобрен инициатором проекта - компанией "АКОМ" - и готовится к постановке в серийное производство на предприятии в Жигулевске. Техническое сопровождение и контроль запуска нового продукта будут осуществлять сотрудники компании-резидента технопарка.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.