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Общество

В Курумоче на 5 часов задержали рейс в Турцию из-за неисправности авиатехники

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 сентября, рейс авиакомпании "Северный ветер" из Самары в Анталью задержали на пять часов, сообщает Росавиация.

По данным ведомства задержка произошла в связи с отказом и неисправностью авиационной техники.

Самолет должен был вылететь в 15:40 по местному времени, вместо этого рейс отправился в 20:55.

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