В Курумоче на 5 часов задержали рейс в Турцию из-за неисправности авиатехники

В воскресенье, 16 сентября, рейс авиакомпании "Северный ветер" из Самары в Анталью задержали на пять часов, сообщает Росавиация.
По данным ведомства задержка произошла в связи с отказом и неисправностью авиационной техники.
Самолет должен был вылететь в 15:40 по местному времени, вместо этого рейс отправился в 20:55.
Последние комментарии
Ну не Страна-ли дураков,- в натуре?
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
не тронь памятник а то я те твои кресты тоже поломаю
и попробуй докажи, что ты прав... - никаких праФ!