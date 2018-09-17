В Курумоче на 5 часов задержали рейс в Турцию из-за неисправности авиатехники

В воскресенье, 16 сентября, рейс авиакомпании "Северный ветер" из Самары в Анталью задержали на пять часов, сообщает Росавиация.

По данным ведомства задержка произошла в связи с отказом и неисправностью авиационной техники. Самолет должен был вылететь в 15:40 по местному времени, вместо этого рейс отправился в 20:55.